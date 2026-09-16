"Реал" у компенсований час вирвав перемогу над найгіршою командою Ла Ліги

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Ельче" у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Мануель Мартінес Валеро" у місті Ельче завершився з рахунком 2:3 .

"Вершкові" відкрили рахунок у середині першого тайму — м'яч після прямого удару Арди Гюлера зі штрафного влучив у стійку, а потім, торкнувшись голкіпера господарів Матіаса Дітуро, влетів до сітки воріт.

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Через вісім хвилин Кіліан Мбаппе збільшив перевагу "Реала", забивши гол з передачі Яна Діоманде, для якого це перша результативна дія у складі мадридського клубу.

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У другому таймі "Ельче" вдалося повернути інтригу в протистояння. Спочатку на 71-й хвилині Абіель Осоріо скоротив відставання господарів поля до мінімуму, а вже на 83-й хвилині Фер Ніньйо зрівняв рахунок у зустрічі.

І все ж, підопічні Жозе Моурінью зуміли вирвати перемогу. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, вирішальний гол забив Карлос Еспі, який скористався передачею Мбаппе.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не зіграв жодного матчу за мадридців.

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Після цієї перемоги "Реал" (15 очок) наздогнав "Барселону" (15 пунктів) в турнірній таблиці Ла Ліги, однак каталонці ще мають гру в запасі. "Ельче" (2 бали) посідає останню сходинку.

У наступному турі "Реал" 20 вересня у гостях зіграє в мадридському дербі проти "Атлетіко", а "Ельче" 18 вересня на виїзді зустрінеться з "Еспаньйолом".

Раніше повідомлялося, що Циганков забив дебютний гол за "Аякс" у чемпіонаті Нідерландів.

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