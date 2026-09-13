"Реал" здобув розгромну перемогу та наздогнав "Барселону" в Ла Лізі

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" на своєму полі розгромив "Райо Вальєкано" в матчі п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 4:1 .

Підопічні Жозе Моурінью відкрили рахунок уже на 14-й хвилині зустрічі — Кіліан Мбаппе реалізував пенальті. А вже за три хвилини Альваро Каррерас з передачі Мбаппе подвоїв перевагу "вершкових".

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Ще до перерви господарі зробили рахунок розгромним — на 35-й хвилині Джуд Беллінгем забив після передачі Вінісіуса Жуніора.

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На старті другого тайму "Райо Вальєкано" зумів скоротити відставання — на 51-й хвилині влучного удару завдав Серхіо Камельйо.

Але останнє слово в цьому матчі було за "Реалом" — у компенсований час, на 90+1-й хвилині, Мбаппе оформив дубль, асистував йому Арда Гюлер.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Завдяки цій перемозі "Реал" (12 очок) наздогнав "Барселону" в турнірній таблиці Ла Ліги, однак каталонці ще мають гру в запасі. "Райо Вальєкано" перебуває на 15-й позиції, маючи у своєму активі 4 очки.

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У наступному турі Ла Ліги "бланкос" на виїзді зіграють проти "Ельче", а "Райо Вальєкано" прийме "Еспаньйол". Обидва матчі відбудуться 15 вересня.

Раніше повідомлялося, що "Реал" обіграв "Інтер" у центральному матчі стартового туру Ліги чемпіонів.

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