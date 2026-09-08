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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Лунін не потрапив до заявки "Реала" на стартовий матч у Лізі чемпіонів

Український голкіпер не допоможе "вершковим" у грі проти "Інтера".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрій Лунін

Андрій Лунін / © Associated Press

Воротар збірної України Андрій Лунін не потрапив до заявки мадридського "Реала" на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

Повну заявку команди на поєдинок з "нерадзуррі" опублікувала пресслужба "вершкових".

Раніше ЗМІ повідомляли, що 27-річний український голкіпер пропустив тренування "Реала" перед матчем з "Інтером" через грип.

Зазначимо, що цього сезону Лунін не провів ще жодного матчу за мадридський клуб, завжди залишаючись на лавці для запасних.

Поєдинок "Реал" — "Інтер" відбудеться у вівторок, 8 вересня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У чемпіонаті Іспанії підопічні Жозе Моурінью наразі посідають третє місце, маючи 9 очок після чотирьох турів. У останньому матчі "Реал" зазнав поразки від "Бетіса" (0:1).

"Інтер" розпочав новий сезон Серії А трьома перемогами і з 9 очками перебуває на другій позиції — в останньому поєдинку команда Крістіана Ківу здолала "Наполі" (3:2).

Раніше повідомлялося, що українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ у Лізі чемпіонів.

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