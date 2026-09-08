Водій залишив дітей самих у КамАЗі: на Прикарпатті вантажівка з 6-річними братами полетіла зі схилу (фото)

Аварія на Прикарпатті. / © Поліція Івано-Франківської області

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У селі Красник Верховинського району, що на Прикарпатті, КамАЗ із двома дітьми упав зі схилу. Хлопчики у тяжкому стані.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківської області.

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За даними поліції, 32-річний місцевий мешканець зупинив «КАМАЗ» передньою частиною до схилу. Залишаючи вантажівку, чоловік не переконався, що надійно увімкнув стоянкове гальмо. Через це автомобіль самовільно покотився схилом униз через поле та кілька разів перекинувся.

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У салоні КамАЗу, який летів зі схилу, залишилися двоє шестирічних хлопчиків — братів. Діти отримали важкі травми. Їх шпиатлізували.

Водночас правоохоронці встановили, що водій перебував у стані сп’яніння і не забезпечив нерухомість автомобіля. Під час огляду на стан алкогольного сп’яніння драгер показав 0,91 проміле алкоголю.

Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за статтею про ДТП з постраждалими, що вчинене водієм у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Досудове розслідування триває.

КамАЗ із двома 6-річними дітьми покотився зі схилу. / © Поліція Івано-Франківської області

КамАЗ із двома 6-річними дітьми покотився зі схилу. / © Поліція Івано-Франківської області

Що відомо про стан дітей

Директор обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мельник у коментарі «Суспільному» повідомив, що діти перебувають у дуже тяжкому стані, який наразі вдалось стабілізувати. Потерпілі під апаратами ШВЛ.

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З його слів, у дітей діагностували черпно-мозкову травму. Одного з хлопчиків 6 вересня одразу прооперували, інший оперативного втручання наразі не потребує.

Нагадаємо, 31 серпня у курортному Микуличині Івано-Франківської авто вилетіло на тротуар і збило школярок. Одна з них після кількох днів коми померла в лікарні. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

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