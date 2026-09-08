Шейлін Вудлі отримала «Еммі» та продемонструвала розкішний образ із прикрасою за 94 тисячі доларів

Шейлін Вудлі / © Associated Press

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Шейлін Вудлі отримала нагороду в категорії «Найкраща запрошена акторка драматичного серіалу» на церемонії Creative Arts Emmys, яка відбулася в неділю, 6 вересня. Вудлі перемогла завдяки ролі в серіалі Hulu «Рай» (Paradise).

Для акторки це вже друга номінація на «Еммі», адже вперше вона претендувала на нагороду 2017 року за роль Джейн у драматичному серіалі «Велика маленька брехня».

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Шейлін Вудлі / © Associated Press

На церемонії Шейлін з’явилася у лаконічній, але ефектній сукні білого кольору від бренду Brandon Maxwell з помітними швами. Вбрання мало кругле глибоке декольте та ідеально підкреслювало фігуру 34-річної зірки.

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Лаконічну сукню акторка доповнила босоніжками на підборах від Giuseppe Zanotti та кольє від бренду Howl Jewelry вартість якого складає 94 тисячі доларів. Прикраса мала геометричний дизайн і виготовлена з золота і інкрустована смарагдами і діамантом.

Шейлін Вудлі / © Associated Press

Серед інших номінанток у цій категорії на церемонії були Міріам Шор за серіал «Єдина», Мерріт Вівер за «Позолочене століття», а також Бріттані Аллен, Тал Андерсон і Тіна Івлєв за ролі в серіалі «Лікарня Пітт».

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