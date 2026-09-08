Злодії зрізали картини на мільйони з рам: чим закінчилося зухвале пограбування у Франції

Картини Огюста Ренуара / © Associated Press

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У Франції пограбували музей Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мері неподалік Ніцци. Двоє невідомих проникли до будівлі рано-вранці та викрали щонайменше чотири картини французького імпресіоніста. Вартість трьох із них мистецтвознавці оцінюють щонайменше у 600 мільйонів гривень.

При це повідомило видання Mirror.

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Пограбування сталося у вівторок, 8 вересня, рано-вранці. О 05:48 у музеї спрацювала сигналізація. Камери відеоспостереження зафіксували двох людей у капюшонах, які проникли до будівлі.

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За інформацією джерела видання, грабіжники зрізали полотна з рам, щоб їх було легше винести з музею. Однак забрати всі твори мистецтва їм не вдалося. Під час втечі дві картини залишилися в садах музею. Однією з них був «Портрет мадам Стівен Пішон», написаний Ренуаром 1895 року. Назва другого залишеного полотна наразі невідома.

Портрет мадам Стівен Пішон. Фото: Maltaper/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мер Кань-сюр-Мера Браян Массон розповів, що міські камери також зафіксували двох людей, які тікали з місця події. За його словами, одного з викрадених творів вони позбулися просто під час втечі.

Зловмисники, як повідомив мер, побігли до садів, коли почули поліцейські сирени. Правоохоронці прибули до музею о 05:53 — приблизно через п’ять хвилин після спрацювання сигналізації.

Після пограбування поліція оточила пошкоджену ділянку паркану навколо музею. Підозрюваних наразі розшукують, триває розслідування.

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За даними французьких ЗМІ, серед викрадених робіт була «Коко Лізан — Коко, що читає». Ренуар завершив цей портрет свого маленького сина 1905 року.

Коко Лізан — Коко, що читає. Фото: Maltaper/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Також повідомляється про викрадення картини «Мадам Колонна Романо», датованої 1910 роком, та «Молодої жінки біля криниці» 1886 року.

Мадам Колонна Романо. Фото: Maltaper/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Загалом йдеться щонайменше про чотири картини. Водночас, які саме полотна злочинцям вдалося забрати із собою, а які залишилися на території музею, в повідомленні повністю не уточнюється.

Браян Массон заявив, що правоохоронці активно шукають причетних до пограбування.

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«Напад на Музей Ренуара — це напад на частину історії та спадщини Кань-сюр-Мера. Ці події є особливо серйозними», — наголосив мер.

За його словами, інцидент також продемонстрував необхідність посилити охорону місцевих музеїв та творів мистецтва. Массон запевнив, що влада має намір виділити необхідні ресурси для захисту культурної спадщини міста.

Що відомо про Ренуара

Музей Ренуара відкрили 1960 року в маєтку Ле-Колетт у Кань-сюр-Мері, де художник провів останні роки свого життя.

Ренуар переїхав туди 1908 року. Саме цей маєток зображений на його картині «Ферма в Ле-Колетт», яку художник завершив 1915 року. Цей твір також входить до колекції музею.

Окрім картин, у музеї зберігаються особисті речі митця, зокрема його меблі, мольберт та інвалідне крісло.

Повне ім’я художника — П’єр-Огюст Ренуар. Він народився 1841 року в Ліможі, а згодом його родина переїхала до Парижа. Ренуар став одним із найвідоміших представників імпресіонізму, а його роботи нині зберігаються в музеях і приватних колекціях у різних країнах світу.

Окремі полотна художника продавали на аукціонах за мільйони фунтів. Зокрема, «У трояндах» 2003 року продали на Sotheby’s за 17 мільйонів фунтів стерлінгів, а «Дві сестри» 2007 року — приблизно за 5 мільйонів фунтів.

Ренуар помер у своєму маєтку в Кань-сюр-Мері у грудні 1919 року. Художникові було 78 років.

Нагадаємо, раніше у Віденському музеї прикладного мистецтва серед білого дня сталася зухвала крадіжка творів мистецтва. 27 серпня двоє невідомих чоловіків розбили скляну вітрину та вкрали щонайменше один цінний експонат.

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