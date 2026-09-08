Шейлин Вудли получила премию «Эмми» и продемонстрировала роскошный образ с украшением за 94 тысячи долларов

Шейлин Вудли / © Associated Press

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Шейлин Вудли получила награду в номинации «Лучшая приглашённая актриса драматического сериала» на церемонии Creative Arts Emmys, которая состоялась в воскресенье, 6 сентября. Вудли победила благодаря роли в сериале Hulu «Рай» (Paradise).

Для актрисы это уже вторая номинация на «Эмми», ведь впервые она претендовала на эту награду в 2017 году за роль Джейн в драматическом сериале «Большая маленькая ложь».

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Шейлин Вудли / © Associated Press

На церемонии Шейлин появилась в лаконичном, но эффектном белом платье от бренда Brandon Maxwell с заметными швами. Наряд имел круглое глубокое декольте и идеально подчеркивал фигуру 34-летней звезды.

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Актриса дополнила лаконичное платье босоножками на каблуках от Giuseppe Zanotti и колье от бренда Howl Jewelry, стоимость которого составляет 94 тысячи долларов. Украшение имело геометрический дизайн, было изготовлено из золота и инкрустировано изумрудами и бриллиантом.

Шейлин Вудли / © Associated Press

Среди других номинанток в этой категории на церемонии были Мириам Шор за сериал «Единственная», Меррит Уивер за «Позолоченный век», а также Бриттани Аллен, Тал Андерсон и Тина Ивлев за роли в сериале «Больница Питт».

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