ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Шейлин Вудли получила премию «Эмми» и продемонстрировала роскошный образ с украшением за 94 тысячи долларов

Голливудские церемонии награждения — это не только борьба за престижные статуэтки, но и возможность для знаменитостей продемонстрировать свой стиль. Шейлин Вудли на этот раз совместила обе эти составляющие.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Шейлин Вудли

Шейлин Вудли / © Associated Press

Шейлин Вудли получила награду в номинации «Лучшая приглашённая актриса драматического сериала» на церемонии Creative Arts Emmys, которая состоялась в воскресенье, 6 сентября. Вудли победила благодаря роли в сериале Hulu «Рай» (Paradise).

Для актрисы это уже вторая номинация на «Эмми», ведь впервые она претендовала на эту награду в 2017 году за роль Джейн в драматическом сериале «Большая маленькая ложь».

Шейлин Вудли / © Associated Press

Шейлин Вудли / © Associated Press

На церемонии Шейлин появилась в лаконичном, но эффектном белом платье от бренда Brandon Maxwell с заметными швами. Наряд имел круглое глубокое декольте и идеально подчеркивал фигуру 34-летней звезды.

Актриса дополнила лаконичное платье босоножками на каблуках от Giuseppe Zanotti и колье от бренда Howl Jewelry, стоимость которого составляет 94 тысячи долларов. Украшение имело геометрический дизайн, было изготовлено из золота и инкрустировано изумрудами и бриллиантом.

Шейлин Вудли / © Associated Press

Шейлин Вудли / © Associated Press

Среди других номинанток в этой категории на церемонии были Мириам Шор за сериал «Единственная», Меррит Уивер за «Позолоченный век», а также Бриттани Аллен, Тал Андерсон и Тина Ивлев за роли в сериале «Больница Питт».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie