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Водитель оставил детей самих в КамАЗе: на Прикарпатье грузовик с 6-летними братьями полетел со склона (фото)
Двое 6-летних детей находятся в тяжелом состоянии.
В селе Красник Верховинского района на Прикарпатье КамАЗ с двумя детьми упал со склона. Мальчики в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
По данным полиции, 32-летний местный житель остановил КамАЗ передней частью к склону. Покидая грузовик, мужчина не убедился, что надежно включил стояночный тормоз. Из-за этого автомобиль самовольно покатился по склону вниз через поле и несколько раз перевернулся.
В летевшем со склона салоне КамАЗа остались двое шестилетних мальчиков — братьев. Дети получили тяжелые травмы. Их шпиатлизовали.
В то же время, правоохранители установили, что водитель находился в состоянии опьянения и не обеспечил недвижимость автомобиля. При осмотре на состояние алкогольного опьянения драгер показал 0,91 промилле алкоголя.
Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по статье о ДТП с пострадавшими, совершенном водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досудебное расследование продолжается.
Что известно о состоянии детей
Директор областной детской клинической больницы Тарас Мельник в комментарии «Общественному» сообщил, что дети находятся в очень тяжелом состоянии, которое удалось стабилизировать. Пострадавшие под аппаратами ИВЛ.
По его словам, у детей диагностировали черепно-мозговую травму. Одного из мальчиков 6 сентября сразу прооперировали, другой в оперативном вмешательстве пока не нуждается.
Напомним, 31 августа в курортном Микуличине Ивано-Франковской авто вылетело на тротуар и сбило школьниц. Одна из них после нескольких дней комы скончалась в больнице. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.