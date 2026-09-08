Водитель оставил детей самих в КамАЗе: на Прикарпатье грузовик с 6-летними братьями полетел со склона (фото)

Авария в Прикарпатье.

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В селе Красник Верховинского района на Прикарпатье КамАЗ с двумя детьми упал со склона. Мальчики в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

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По данным полиции, 32-летний местный житель остановил КамАЗ передней частью к склону. Покидая грузовик, мужчина не убедился, что надежно включил стояночный тормоз. Из-за этого автомобиль самовольно покатился по склону вниз через поле и несколько раз перевернулся.

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В летевшем со склона салоне КамАЗа остались двое шестилетних мальчиков — братьев. Дети получили тяжелые травмы. Их шпиатлизовали.

В то же время, правоохранители установили, что водитель находился в состоянии опьянения и не обеспечил недвижимость автомобиля. При осмотре на состояние алкогольного опьянения драгер показал 0,91 промилле алкоголя.

Следователи задержали мужчину и сообщили ему о подозрении по статье о ДТП с пострадавшими, совершенном водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досудебное расследование продолжается.

КамАЗ с двумя 6-летними детьми покатился по склону.

КамАЗ с двумя 6-летними детьми покатился по склону.

Что известно о состоянии детей

Директор областной детской клинической больницы Тарас Мельник в комментарии «Общественному» сообщил, что дети находятся в очень тяжелом состоянии, которое удалось стабилизировать. Пострадавшие под аппаратами ИВЛ.

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По его словам, у детей диагностировали черепно-мозговую травму. Одного из мальчиков 6 сентября сразу прооперировали, другой в оперативном вмешательстве пока не нуждается.

Напомним, 31 августа в курортном Микуличине Ивано-Франковской авто вылетело на тротуар и сбило школьниц. Одна из них после нескольких дней комы скончалась в больнице. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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