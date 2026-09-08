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Россияне бьют по пассажирским поездам: в «Укрзалізниці» рассказали, как поступать во время атаки
В «Укрзалізниці» напомнили, что во время эвакуации без укрытия нужно отойти от поезда более чем на 200 метров.
Российские войска снова атаковали пригородный поезд на Сумщине. Перед ударом подвижной состав раньше времени остановили из-за угрозы, а пассажиров эвакуировали. Впрочем, по предварительным данным, не все отошли на достаточно безопасное расстояние — есть люди с обломочными ранениями.
Об этом сообщил глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.
Первую помощь пострадавшим оказала поездная бригада на месте. Позже прибыли медики.
Перцовский подчеркнул, что в прифронтовых общинах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура остаются одними из основных целей российских атак. Поэтому во время остановки безопасности пассажиры должны немедленно выполнять указания работников железной дороги.
«При остановке безопасности и объявленной эвакуации: срочно следуйте (при наличии) в укрытие, или при остановке на перегоне или на остановочном пункте без укрытия — по крайней мере на расстояние более 200 м! Иначе — подвергаете себя смертельной опасности», — призвал он.
По словам руководителя УЗ, в подавляющем большинстве случаев поезда удается остановить раньше времени после обнаружения угрозы. Однако безопасность пассажиров зависит и от того, насколько быстро они покидают опасную зону.
«Эти правила написаны кровью. Но этой крови нет никакой необходимости прибавлять. 99% случаев или даже больше — поезда раньше времени останавливаем при угрозе. Ключевое: не терять время и действовать четко согласно указаниям. Цена пренебрежения этими правилами — жизнь и здоровье», — подчеркнул Перцовский.
Он также призвал передать эти правила родственникам и знакомым, часто пользующимся пригородными поездами.
Ранее издание The Guardian сообщило, что Россия начала новый смертельный этап войны против Украины, намеренно атакуя железнодорожную сеть страны.
Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России погибли 58 железнодорожников и по меньшей мере 318 получили ранения. Железнодорожная сеть Украины является третьей по величине в Европе, имея 24 000 км путей. Она была спасительным кругом для гражданского населения страны во время войны, перевозя четыре миллиона человек и, по оценкам, 120 000 домашних животных. Она привозит в Киев мировые лидеры.