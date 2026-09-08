Россияне бьют по пассажирским поездам: в «Укрзалізниці» рассказали, как поступать во время атаки

«Укрзалізниця» / © "Укрзализныця"

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Российские войска снова атаковали пригородный поезд на Сумщине. Перед ударом подвижной состав раньше времени остановили из-за угрозы, а пассажиров эвакуировали. Впрочем, по предварительным данным, не все отошли на достаточно безопасное расстояние — есть люди с обломочными ранениями.

Об этом сообщил глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

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Первую помощь пострадавшим оказала поездная бригада на месте. Позже прибыли медики.

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Перцовский подчеркнул, что в прифронтовых общинах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура остаются одними из основных целей российских атак. Поэтому во время остановки безопасности пассажиры должны немедленно выполнять указания работников железной дороги.

«При остановке безопасности и объявленной эвакуации: срочно следуйте (при наличии) в укрытие, или при остановке на перегоне или на остановочном пункте без укрытия — по крайней мере на расстояние более 200 м! Иначе — подвергаете себя смертельной опасности», — призвал он.

По словам руководителя УЗ, в подавляющем большинстве случаев поезда удается остановить раньше времени после обнаружения угрозы. Однако безопасность пассажиров зависит и от того, насколько быстро они покидают опасную зону.

«Эти правила написаны кровью. Но этой крови нет никакой необходимости прибавлять. 99% случаев или даже больше — поезда раньше времени останавливаем при угрозе. Ключевое: не терять время и действовать четко согласно указаниям. Цена пренебрежения этими правилами — жизнь и здоровье», — подчеркнул Перцовский.

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Он также призвал передать эти правила родственникам и знакомым, часто пользующимся пригородными поездами.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Россия начала новый смертельный этап войны против Украины, намеренно атакуя железнодорожную сеть страны.

Отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России погибли 58 железнодорожников и по меньшей мере 318 получили ранения. Железнодорожная сеть Украины является третьей по величине в Европе, имея 24 000 км путей. Она была спасительным кругом для гражданского населения страны во время войны, перевозя четыре миллиона человек и, по оценкам, 120 000 домашних животных. Она привозит в Киев мировые лидеры.

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