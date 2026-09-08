Киев после атаки: девочка катается на качелях у здания в огне (видео)

Девочка на качелях и пожар в здании в Соломенском районе Киева после атаки / © ТСН

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Кадры из Киева 8 сентября демонстрируют страшную картину после очередного российского обстрела. Пока над изуродованным зданием возвышается густой черный дым, на соседней площадке на качелях качается девочка.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Евгений Гладун.

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На видео из Соломенского района Киева — детская площадка, расположенная примерно в 50 м от горящего после российского удара здания. На площадке девочка катается на качелях, пока неподалеку продолжается пожар.

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На месте попадания видно поврежденное здание, разрушенные конструкции и густой черный дым, возвышающийся над местом атаки.

Дата публикации 11:45, 08.09.26 Количество просмотров 17 Девочка на качеле неподалеку от здания в огне: жуткие кадры из Киева

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе из-за падения обломков произошли возгорания в нежилом здании, а также в жилых домах высотой в три и пять этажей.

Последствия атаки на Киев 8 сентября

Напомним, в результате ночной массированной атаки на Киев 8 сентября погибли два человека, еще 10 жителей пострадали, пятеро из них госпитализированы. Удар задел пять районов столицы: Голосиевский, Дарницкий, Подольский, Соломенский и Шевченковский. В результате падения обломков вспыхнули пожары в складских помещениях, жилых домах, на территории частной школы, в гаражах и на нежилых объектах. На местах попаданий работают экстренные службы.

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