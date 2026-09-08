Могут привести к потере части зуба: стоматолог назвала 5 опасных продуктов

5 продуктов, из-за которых может треснуть зуб / © Credits

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Даже крепкий и здоровый зуб можно повредить одним неудачным укусом. Особую опасность представляют твердые продукты, которые человек не ожидает встретить во время жевания. Риск ещё выше, если на зубе уже есть большая пломба, кариес или трещина.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на стоматолога клиники Whites Dental доктора Дипу Чопру.

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По словам специалиста, трещина не обязательно свидетельствует о плохом состоянии зубов. Иногда причиной становится резкий укус предмета или пищи, которые оказались значительно тверже, чем человек ожидал. Повреждение при этом может быть разным — от небольшого скола эмали до глубокого перелома.

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Лед

Привычка разгрызать кубики льда может привести к повреждению зуба. Из-за его твердости при жевании возникает значительное давление. Особенно осторожны следует быть людям с пломбами, коронками или уже ослабленными зубами.

Нераскрывшиеся зерна попкорна

Опасность представляет не сам попкорн, а твёрдые зерна, которые не раскрылись во время приготовления. Человек ожидает откусить мягкий попкорн и не успевает уменьшить силу укуса, если вдруг натыкается на твёрдое зерно. Следствием может стать трещина зуба или повреждение пломбы.

Твердые конфеты

Стоматолог также не рекомендует разжевывать леденцы и другие твёрдые конфеты. Даже если они уже частично растворились, их твёрдости может хватить, чтобы отколоть эмаль, повредить ослабленный зуб или пломбу.

Фруктовые косточки

Косточки в оливках, вишнях и других фруктах опасны прежде всего тем, что их трудно заметить. Если человек не знает о наличии косточки, он может сильно прикусить её, не успев ослабить давление. Специалист отмечает, что даже в продуктах с пометкой «без косточек» иногда могут оставаться их фрагменты.

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Кости в мясе и рыбе

Небольшие кусочки костей могут оставаться в курице, ребрышках, рыбе и других блюдах. Их особенно легко не заметить под соусом или среди других ингредиентов. Сильный укус такого осколка может привести к отколу зуба, трещине в пломбе или повреждению коронки.

Как понять, что зуб треснул

Среди возможных признаков стоматолог называет боль при прикусе, чувствительность к холодному или горячему, появление острого или шероховатого края зуба, а также дискомфорт, который периодически исчезает и возвращается.

Если зуб повредился, Чопра советует не жевать на этой стороне и осторожно прополоскать рот. Отколовшийся фрагмент зуба можно положить в молоко или слюну и взять с собой к стоматологу — в некоторых случаях его можно прикрепить обратно.

В то же время не стоит пытаться приклеить отколовшийся кусочек бытовым клеем или постоянно проверять поврежденный зуб, кусая им. Даже если боль прошла, стоматолог рекомендует обратиться к врачу, поскольку трещина в зубе самостоятельно не заживает.

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