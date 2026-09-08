Можуть залишити без частини зуба: стоматологиня назвала 5 небезпечних продуктів

5 продуктів, через які може тріснути зуб / © Credits

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Навіть міцний і здоровий зуб можна пошкодити одним невдалим укусом. Особливу небезпеку становлять тверді продукти, які людина не очікує відчути під час жування. Ризик ще вищий, якщо зуб уже має велику пломбу, карієс або тріщину.

Про це повідомило видання Express з посиланням на стоматологиню Whites Dental докторку Діпу Чопру.

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За словами фахівчині, тріщина не обов’язково свідчить про поганий стан зубів. Іноді причиною стає різке прикушування предмета або їжі, які виявилися значно твердішими, ніж людина очікувала. Пошкодження при цьому може бути різним — від невеликого відколу емалі до глибокого перелому.

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Лід

Звичка розгризати кубики льоду може закінчитися пошкодженням зуба. Через його твердість під час жування виникає значний тиск. Особливо обережними варто бути людям із пломбами, коронками або вже ослабленими зубами.

Нерозкриті зерна попкорну

Небезпеку становить не сам попкорн, а тверді зерна, які не розкрилися під час приготування. Людина очікує вкусити м’який попкорн і не встигає зменшити силу укусу, якщо раптом натрапляє на тверде зерно. Наслідком може стати тріщина зуба або пошкодження пломби.

Тверді цукерки

Розкушувати льодяники та інші тверді цукерки стоматологиня також не радить. Навіть коли вони вже частково розчинилися, їхньої твердості може вистачити, щоб відколоти емаль, пошкодити ослаблений зуб або пломбу.

Фруктові кісточки

Кісточки в оливках, вишнях та інших плодах небезпечні насамперед своєю несподіваністю. Якщо людина не знає про кісточку, вона може сильно прикусити її, не встигнувши послабити тиск. Фахівчиня зауважує, що навіть у продуктах із позначкою «без кісточок» іноді можуть залишатися їхні фрагменти.

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Кістки у м’ясі та рибі

Невеликі шматочки кісток можуть залишатися в курятині, ребрах, рибі та інших стравах. Їх особливо легко не помітити під соусом або серед інших інгредієнтів. Сильний укус такого фрагмента може спричинити відкол зуба, тріщину пломби або пошкодження коронки.

Як зрозуміти, що зуб тріснув

Серед можливих ознак стоматологиня називає біль під час кусання, чутливість до холодного чи гарячого, появу гострого або шорсткого краю зуба та дискомфорт, який періодично зникає і повертається.

Якщо зуб пошкодився, Чопра радить не жувати на цьому боці та обережно прополоскати рот. Відколотий фрагмент зуба можна покласти в молоко або слину й узяти із собою до стоматолога — у деяких випадках його можна прикріпити назад.

Водночас не варто намагатися приклеїти уламок побутовим клеєм або постійно перевіряти пошкоджений зуб, кусаючи ним. Навіть якщо біль минув, стоматологиня рекомендує звернутися до лікаря, оскільки тріщина зуба самостійно не загоюється.

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