Ця їжа може викликати нічні кошмари: що краще не їсти перед сном

Безсоння / © Pixabay

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Деякі продукти, які люди звикли їсти перед сном, можуть бути пов'язані з безсонням, кошмарами та більш тривожними сновидіннями. Особливо це стосується молочних продуктів, десертів, гострої їжі та м'яса.

Про це йдеться у дослідженні, яке оприлюднило Daily Mail.

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У дослідженні взяли участь 1082 студенти із середнім віком близько 20 років. Вони заповнювали анкети про якість сну, харчові звички, непереносимість продуктів та можливий вплив їжі на сновидіння.

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Понад 40% опитаних заявили, що їжа, яку вони споживали пізно ввечері, так чи інакше впливала на їхній сон.

Приблизно 20% учасників зазначили, що певні продукти, зокрема фрукти, овочі та трав'яний чай, допомагали їм спати краще. Водночас 24,7% повідомили про погіршення сну після вживання певної їжі.

Найчастіше негативний ефект пов'язували з молочними продуктами, десертами та гострою їжею.

Які продукти пов'язали з кошмарами

Коли науковці проаналізували випадки тривожних снів після вечірніх перекусів, з'ясувалося, що учасники найчастіше вживали перед сном молочні продукти або солодощі.

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Особливо виражений зв'язок виявили серед людей із непереносимістю лактози.

Серед тих, хто повідомляв про негативний вплив їжі на сон, 29,6% мали непереносимість лактози. Серед учасників, які не помічали такого ефекту, цей показник становив 19,5%.

Дослідники припускають, що причиною можуть бути проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Дискомфорт, біль або інші симптоми, які виникають після їжі, здатні порушувати сон і впливати на характер сновидінь.

«Кошмари посилюються у людей із непереносимістю лактози, які мають виражені шлунково-кишкові симптоми та проблеми зі сном», — пояснив провідний автор дослідження Торе Нільсен з Монреальського університету.

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За його словами, це може пояснити поширене переконання, що сир та інші молочні продукти здатні викликати дивні або неприємні сни.

Важливий не лише продукт, а й час прийому їжі

Науковці також встановили, що пізні перекуси загалом, незалежно від конкретного продукту, були пов'язані з більш негативними та тривожними сновидіннями.

Водночас люди, які рідше їли перед сном, частіше запам'ятовували свої сни.

Автори наголошують, що поки не можна стверджувати про прямий причинно-наслідковий зв'язок між певними продуктами та кошмарами. Дослідження ґрунтувалося на відповідях самих учасників і охоплювало переважно молодих людей.

Тому вчені планують продовжити дослідження та перевірити результати на більшій і різноманітнішій групі людей.

Нагадаємо, регулярне вживання алкоголю перед сном може призвести до стійкого порушення циркадного ритму. В результаті людина не може заснути, а вдень відчуває млявіть та не може ефективно працювати.

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