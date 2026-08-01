Седативний ефект алкоголю створює ілюзію

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Багато хто вважає, що келих вина або пива перед сном допомагає розслабитися і швидше заснути. І справді — алкоголь як седативна речовина прискорює засинання. Але це лише ілюзія хорошого сну.

Про це пише видання Express.

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Алкоголь може спочатку викликати сонливість, але пізніше він може погіршити якість сну, що призведе до більш перерваного сну та більш ранніх пробуджень.

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«Хоча алкоголь часто може допомогти вам швидше заснути, його вживання незадовго до сну може спричинити уривчастий сон і бути причиною частих пробуджень протягом ночі», — пояснили експерти зі сну.

Проведені дослідження довели, що вживання алкоголю протягом чотирьох годин перед сном може негативно вплинути на безперервність та тривалість сну. Це може призвести до частих пробуджень вночі та тривалого часу, коли людина не може заснути.

Крім того, алкоголь розслаблює м’язи верхніх дихальних шляхів, включаючи м’язи горлянки, язика та м’якого піднебіння. Це призводить до звуження або навіть повного змикання дихальних шляхів під час сну.

Погіршує якість сну і нікотин — він викликає безсоння та впливає на здатність організму як засинати, так і підтримувати сон. Щодо впливу кофеїну, то він блокує дію аденозину, нейромедіатора, який природним чином накопичується в організмі протягом дня та створює тиск, що спонукає до сну.

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Нагадаємо, останнім часом усе більшої популярності набуває так званий «метод тарганів» — проста тілесна практика, яка допомагає організму швидко налаштуватися на відпочинок. Попри дивну назву, ця техніка має під собою цілком логічне фізіологічне пояснення.

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