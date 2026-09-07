Молода жінка прокинулася з опухлим оком: що виявило обстеження

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24-річна Грейс Грант прокинулася одного ранку із сильним набряком одного ока. Жінка подумала, що це звичайний кон'юнктивіт, однак лікування не допомогло, а подальші обстеження привели лікарів до несподіваного діагнозу — метастатичного раку підшлункової залози.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Жінка переплутала рак із кон'юнктивітом: що відомо

Історія Грейс почалася у травні 2026 року. Молода жінка, яка навчалася в магістратурі та регулярно грала в гольф, почувалася абсолютно здоровою і не мала жодних симптомів, які могли б вказувати на серйозне захворювання.

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Спочатку лікарі припустили, що набряк ока спричинив кон'юнктивіт. Грейс призначили антибіотики та стероїдні очні краплі, проте стан не покращувався.

Через це жінка повернулася до батьківського дому у Флориді. Мати знову відвела її до лікаря, який направив Грейс на обстеження до невролога.

Під час огляду лікар звернув увагу на те, що з лівого боку шиї кровотік був слабшим. Це стало підставою для термінового обстеження, під час якого медики виявили пухлину на шиї.

Через молодий вік Грейс лікарі спочатку припускали, що йдеться про лімфому. Однак подальше ПЕТ-сканування виявило ще одну аномалію — у підшлунковій залозі.

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Згодом жінка пройшла додаткові обстеження та біопсію в онкологічному центрі MD Anderson у Х'юстоні. Аналіз показав, що клітини пухлини в шиї відповідали клітинам новоутворення у підшлунковій залозі.

Грейс діагностували рак підшлункової залози четвертої стадії з метастазами.

Для самої жінки цей діагноз став шоком, особливо через її вік. Рак підшлункової залози переважно діагностують у людей старшого віку, а на ранніх стадіях захворювання часто не має виражених симптомів.

За даними Американського онкологічного товариства, середній вік пацієнта під час встановлення такого діагнозу становить близько 70 років. Грейс на момент виявлення хвороби було лише 24.

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Які симптоми може мати рак підшлункової залози

Набряк ока не вважається типовою ознакою раку підшлункової залози. У випадку Грейс саме цей симптом став причиною подальшого обстеження, яке зрештою дозволило виявити захворювання.

Серед можливих симптомів раку підшлункової залози лікарі називають:

пожовтіння шкіри та білків очей;

темну сечу;

світлий або жирний стілець;

свербіж шкіри;

втрату ваги без очевидної причини;

втрату апетиту;

біль у животі або спині;

нудоту та блювання;

втому і слабкість.

Водночас поява одного з цих симптомів сама по собі не означає, що людина має рак. Подібні прояви можуть бути пов'язані з багатьма іншими захворюваннями.

Грейс заморозила яйцеклітини перед лікуванням

Після встановлення діагнозу жінці довелося швидко ухвалювати рішення щодо подальшого лікування. Перед початком хіміотерапії вона заморозила яйцеклітини, щоб зберегти можливість мати дітей у майбутньому.

Зараз Грейс проходить хіміотерапію. Попри важке лікування, вона намагається продовжувати навчання та займатися улюбленими справами.

Жінка також отримала можливість розглянути новий варіант цільової терапії. У серпні 2026 року американське Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) схвалило препарат дараконрасіб для певної категорії дорослих пацієнтів із метастатичною аденокарциномою підшлункової залози.

За словами Грейс, наразі її план лікування передбачає хіміотерапію, променеву терапію та операцію. Якщо ці методи не дадуть необхідного результату, вона може розглянути новий препарат.

Попри серйозний діагноз, 24-річна жінка не хоче, щоб хвороба визначала все її життя. Вона продовжує навчання на магістерській програмі з моди в онлайн-форматі та намагається зосереджуватися на тому, що може робити сьогодні.

Водночас історія Грейс не означає, що набряк ока є ознакою раку підшлункової залози. У більшості випадків такий симптом має значно поширеніші та менш небезпечні причини. Однак якщо проблема не минає після лікування або супроводжується іншими незвичними симптомами, варто повторно звернутися до лікаря.

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