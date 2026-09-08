Київ після атаки: дівчинка катається на гойдалці біля будівлі у вогні (відео)

Дівчинка на гойдалці та пожежа у будівлі в Солом’янському районі Києва після атаки / © ТСН

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Кадри з міста Київ 8 вересня демонструють страшну картину після чергового російського обстрілу. Поки над понівеченою спорудою здіймається густий чорний дим, на сусідньому майданчику на гойдалці гойдається дівчинка.

Про це повідомив кореспондент ТСН Євгеній Гладун.

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На відео із Солом’янського району Києва — дитячий майданчик, розташований приблизно за 50 м від будівлі, що горить після російського удару. На майданчику дівчинка катається на гойдалці, поки неподалік триває пожежа.

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На місці влучання видно понівечену будівлю, зруйновані конструкції та густий чорний дим, який здіймається над місцем атаки.

Дата публікації 11:45, 08.09.26 Кількість переглядів 17 Дівчинка на гойдалці неподалік від будівлі у вогні: моторошні кадри з Києва

Раніше повідомлялося, що у Солом’янському районі через падіння уламків сталися займання у нежитловій будівлі, а також у житлових будинках заввишки три та п’ять поверхів.

Наслідки атаки на Київ 8 вересня

Нагадаємо, унаслідок нічної масованої атаки на Київ 8 вересня загинули двоє людей, ще 10 мешканців постраждали, п’ятеро з них госпіталізовані. Удар зачепив п’ять районів столиці: Голосіївський, Дарницький, Подільський, Солом’янський та Шевченківський. Внаслідок падіння уламків спалахнули пожежі у складських приміщеннях, житлових будинках, на території приватної школи, у гаражах та на нежитлових об’єктах. На місцях влучань працюють екстрені служби.

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