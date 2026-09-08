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Київ після атаки: дівчинка катається на гойдалці біля будівлі у вогні (відео)
Наслідки російської атаки на Київ вражають своєю жорстокістю та контрастами.
Кадри з міста Київ 8 вересня демонструють страшну картину після чергового російського обстрілу. Поки над понівеченою спорудою здіймається густий чорний дим, на сусідньому майданчику на гойдалці гойдається дівчинка.
Про це повідомив кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
На відео із Солом’янського району Києва — дитячий майданчик, розташований приблизно за 50 м від будівлі, що горить після російського удару. На майданчику дівчинка катається на гойдалці, поки неподалік триває пожежа.
На місці влучання видно понівечену будівлю, зруйновані конструкції та густий чорний дим, який здіймається над місцем атаки.
Раніше повідомлялося, що у Солом’янському районі через падіння уламків сталися займання у нежитловій будівлі, а також у житлових будинках заввишки три та п’ять поверхів.
Наслідки атаки на Київ 8 вересня
Нагадаємо, унаслідок нічної масованої атаки на Київ 8 вересня загинули двоє людей, ще 10 мешканців постраждали, п’ятеро з них госпіталізовані. Удар зачепив п’ять районів столиці: Голосіївський, Дарницький, Подільський, Солом’янський та Шевченківський. Внаслідок падіння уламків спалахнули пожежі у складських приміщеннях, житлових будинках, на території приватної школи, у гаражах та на нежитлових об’єктах. На місцях влучань працюють екстрені служби.