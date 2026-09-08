Лунин не попал в заявку "Реала" на стартовый матч в Лиге чемпионов

Андрей Лунин / © Associated Press

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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не попал в заявку мадридского "Реала" на матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов против миланского "Интера".

Полную заявку команды на поединок с "нерадзурри" опубликовала пресс-служба "сливочных".

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Ранее СМИ сообщали, что 27-летний украинский голкипер пропустил тренировку "Реала" перед матчем с "Интером" из-за гриппа.

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Отметим, что в этом сезоне Лунин не провел еще ни одного матча за мадридский клуб, всегда оставаясь на скамейке для запасных.

Поединок "Реал" — "Интер" состоится во вторник, 8 сентября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В чемпионате Испании подопечные Жозе Моуринью сейчас занимают третье место, имея 9 очков после четырех туров. В последнем матче "Реал" потерпел поражение от "Бетиса" (0:1).

"Интер" начал новый сезон Серии А тремя победами и с 9 очками находится на второй позиции — в последнем поединке команда Кристиана Киву одолела "Наполи" (3:2).

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Ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров будет судить матч ПСЖ в Лиге чемпионов.

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