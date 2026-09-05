Мбаппе не забил пенальти: "Реал" потерпел первое поражение в сезоне Ла Лиги

Килиан Мбаппе / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" на выезде уступил "Бетису" в матче четвертого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на арене "Эстадио де Ла Картуха" в Севилье завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече на 81-й минуте забил ирландский форвард Трой Перротт, который принес хозяевам победу.

Реклама

На 87-й минуте матча у мадридцев был шанс сравнять счет, но гол Карлоса Эспи эффектным ударом через себя после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

Реклама

В компенсированное время "Королевский клуб" имел еще одну прекрасную возможность спастись от поражения, но Килиан Мбаппе на 90+4-й минуте не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера "зелено-белых".

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Для "Реала" это первое поражение в сезоне Ла Лиги. До этого "сливочные" выиграли три поединка из трех. Мадридцы проиграли впервые после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

"Реал" с 9 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице "Примеры". Лидирует "Барселона" (9 баллов), которая имеет матч в запасе. "Бетис" (9 пунктов) догнал обоих грандов и идет третьим.

Реклама

В следующем туре Ла Лиги "бланкос" 12 сентября примут "Райо Вальекано", а "Бетис" 14 сентября на выезде сыграет с "Вильярреалом".

Перед этим оба клуба 8 сентября проведут матчи первого тура основного раунда Лиги чемпионов: "Реал" дома сразится с миланским "Интером", а "Бетис" на выезде встретится с французским "Лиллем".

Ранее сообщалось, что футболиста "Реал" лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Новости партнеров