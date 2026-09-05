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Сборная Украины обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 по сокке
В 1/4 финала "сине-желтые" встретятся с победителем пары Бразилия — Албания.
Сборная Украины по сокке одолела команду Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, который проходит в немецком Эссене. Игра завершилась победой "сине-желтых" со счетом 2:1.
В первом тайме за "сине-желтых" забили Сергей Гибало и Юрий Щерица, который реализовал буллит. После перерыва австралийцы сократили отставание — Тимофей Листопад отличился автоголом. Однако это не помешало нашей команде удержать победный результат.
Обзор матча
В четвертьфинале сборная Украины встретится с Бразилией, которая в 1/8 финала разгромила Албанию со счетом 7:2.
Матч 1/4 финала между Украиной и Бразилией состоится в субботу, 5 сентября, в 14:30 по киевскому времени.
Добавим, что сборная Украины завершила групповой этап с тремя победами в трех матчах, напрямую пробившись в 1/8 финала. На старте турнира наша команда победила Ливан (2:0), во втором поединке разгромила Пакистан (6:0), а в заключительном туре разгромила Грузию (3:0).
Отметим, что сборная Украины по сокке является вице-чемпионом мира 2023 года. Тогда в финале наша команда в серии буллитов уступила Казахстану.
Напомним, что Socca — разновидность футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.