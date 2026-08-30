Забили шесть "сухих" мячей: сборная Украины по сокке одержала вторую победу на ЧМ-2026

Сборная Украины по сокке / facebook.com/InternationalSoccaFed

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Сборная Украины по сокке разгромила команду Пакистана в матче 2-го тура чемпионата мира-2026, который проходит в немецком Эссене. Игра завершилась со счетом 6:0.

Счет в поединке открыл Владислав Щербань. В конце первой половины встречи украинцы получили право на буллит, который не смог реализовать Сергей Гибало.

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На старте второй половины матча Константин Метленко удвоил преимущество сборной Украины. Позже Щербань оформил дубль.

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Еще по одному голу в свой актив записали Никита Комиссар, Виталий Гошкодеря и Максим Литвинов.

Обзор матча

Добавим, что в первом туре сборная Украины победила команду Ливана со счетом 2:0.

Наша сборная завершит групповой этап поединком с Грузией, который состоится 1 сентября в 22:00 по киевскому времени.

На групповом этапе ЧМ-2026 участвуют 48 сборных, распределенных на 12 групп. В плей-офф выйдут 24 команды, а восемь лучших победителей групп автоматически получат путевки в 1/8 финала.

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Отметим, что сборная Украины по сокке является вице-чемпионом мира 2023 года.

Напомним, что Socca — разновидность футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

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