"Атлетико" победил "Реал" в центральном матче тура Ла Лиги

"Атлетико" — "Реал" Мадрид / © Associated Press

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"Атлетико" обыграл "Реал" в центральном матче седьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. В начале второго тайма "сливочные" остались в меньшинстве — защитник команды Дин Хейсен получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Джулиано Симеоне в собственной штрафной площадке.

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На 53-й минуте Алехандро Гримальдо реализовал пенальти и открыл счет в матче.

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А уже на 59-й минуте "матрасники" удвоили свое преимущество — Джонатан Дэвид замкнул прострел от Симеоне.

На 89-й минуте подопечные Жозе Моуринью сократили отставание — Антонио Рюдигер забил ударом головой после подачи Бернарду Силвы со штрафного. Однако спастись от поражения "бланкос" не удалось.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не сыграл ни одного матча за мадридцев.

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Благодаря победе в мадридском дерби "Атлетико" (16 очков) вышел на второе место в турнирной таблице Примеры — команда Диего Симеоне на 5 пунктов отстает от лидирующей в чемпионате "Барселоны". "Реал" (15 баллов) опустился на третье место.

В следующем туре "Атлетико" на выезде сразится с "Алавесом", а "Реал" примет "Вильярреал". Матчи состоятся в октябре после паузы на игры национальных сборных.

Ранее сообщалось, что форвард "Баварии" побил бомбардирский рекорд Бундеслиги, который держался почти 50 лет.

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