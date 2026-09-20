«Шахед Сикер» может сам находить цели за километры: эксперт назвал дистанцию

"Шахед" (иллюстративное фото) / © Украинское радио

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Дроны «Шахед Сикер» способны автоматически захватывать цели на расстоянии от 5 до 10 километров в зависимости от их размера и типа.

Об этом рассказал украинский военный эксперт Сергей «Флеш» Бескрестнов.

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По его словам, такие показатели возможны при хорошей погоде и 100-процентной видимости.

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Если целью является локомотив или отдельный дом среди других сооружений, «Шахед Сикер» может захватить ее для автоматического наведения примерно с расстояния 5–6 километров.

Если речь идет о более крупных объектах – например корабль в море, торговом центре или большом складе – дальность захвата цели может составлять около 10 километров.

Что известно о «Герань Сикере»

Российские войска все чаще используют модификацию ударных дронов типа «Шахед» под названием «Герань Сикер». По словам военного эксперта Сергея Флеша Бескрестнова, такая опция может устанавливаться на различные версии Гераней — от второй до четвертой.

В последнее время, по его словам, часто фиксируют реактивную Герань-4 Сикер. На таких дронах установлены несколько камер и MESH-модем, позволяющий оператору управлять беспилотником.

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Главная особенность «Сикера» – система автоматического распознавания, увлечения и наведения на цель. После ее захвата дрон может завершить атаку уже без участия оператора.

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