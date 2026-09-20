Бюрократии станет меньше: для пенсионеров-ВПЛ отменяют одну из самых проблемных справок

Пенсии для ВПЛ изменят уже в октябре / © pixabay.com

Реклама

Для внутренне перемещенных лиц в октябре изменяются правила пенсионного обеспечения. Новая редакция закона предусматривает, что для пенсионеров, состоящих на учете как ВПЛ, не должно быть дополнительных требований или условий, отличающихся от общих, при назначении, выплате или перерасчете пенсии.

Об этом говорится в Законе Украины №4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Реклама

Что изменится для пенсионеров-ВПЛ

По новым правилам, статус ВПЛ больше не будет основанием для дополнительных бюрократических процедур. Теперь переселенцы будут получать пенсии на общих условиях. В частности, отменяется требование подтверждать, что пенсионер-ВПЛ не получает пенсию от российского государства. Ранее такое подтверждение было одним из условий, связанных с продолжением выплат для отдельных категорий пенсионеров.

Реклама

Как объясняет издание «На пенсии», именно эта норма должна устранить дополнительное бюрократическое требование для пенсионеров со статусом ВПЛ.

Почему этот вопрос стал актуальным

В начале 2026 года часть пенсионеров не была включена в выплатные документы из-за того, что они не прошли необходимую физическую идентификацию и/или не сообщили Пенсионному фонду об отсутствии пенсионных выплат от РФ. По данным Пенсионного фонда Украины, на 1 января таких людей было 337 тысяч.

Части пенсионеров после прохождения идентификации или подачи соответствующего подтверждения выплаты впоследствии возобновили. В то же время процедура стала дополнительным испытанием для людей, которым было сложно пройти идентификацию онлайн или воспользоваться другими предусмотренными способами.

Важно, что само требование по неполучению пенсии от РФ не исчезает для всех категорий граждан. В сообщении о новых правилах отдельно указано, что для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, оно остается.

Реклама

Когда начнут действовать новые правила

Закон №4924-IX Верховная Рада приняла 1 июля 2026 года. Документ должен вступить в силу через три месяца после опубликования — 22 октября 2026 года. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что к этой дате правительство должно привести действующие нормативные акты в соответствие с новым законом.

Таким образом, именно с 22 октября для пенсионеров, состоящих на учете как ВПЛ, должен действовать новый принцип пенсионного обеспечения без дополнительных требований, связанных только со статусом переселенца. В то же время для практического применения новых правил правительство еще должно обновить подзаконную нормативную базу.

Напомним, из-за новых правил некоторые годы работы могут просто «исчезнуть» из пенсии. В Пенсионном фонде объяснили, какими документами можно подтвердить период работы, учебы или военной службы при отсутствии записей в трудовой книжке.

Новости партнеров

Новости партнеров