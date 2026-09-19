Некоторые годы работы могут просто "исчезнуть" из пенсии: как этого избежать

Трудовая книжка / © ТСН

Реклама

Трудовая книжка — не единственный документ, который может подтвердить стаж для пенсии. В страховой стаж в зависимости от периода и условий могут относить военную службу, обучение, получение пособия по безработице, работу по гражданско-правовым договорам и другие периоды.

В ПФУ объяснили, что именно учитывается до 2004 года и после него и какими документами можно подтвердить стаж, передает «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Трудовой стаж — это период работы, подтвержденный записями в трудовой книжке или другими документами (дипломами, военными билетами, свидетельствами о рождении ребенка и т.п.). Трудовой стаж, полученный к 1 января 2024 года, автоматически приравнивается к страховому стажу.

Реклама

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Понятие «страховой стаж» введено Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу 01.01.2004 года.

Периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж при исчислении пенсии за периоды до 01.01.2004 в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении» от 05.11.1991 г. №1788-ХІІ, а после 01.01.2004 года Законом Украины «Об общеобязательном 09.07.2003 г. №1058-IV.

До 01.01.2004 года стаж засчитывается из записей в трудовой книжке. В случае отсутствия трудовой книжки, а также если в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи, записи неправильные или записаны неточные данные, о периодах работы для подтверждения трудового стажа принимаются другие документы, выданные по месту работы или архивными учреждениями.

Реклама

Военная служба

Период прохождения военной службы до 01.01.2004 года засчитывается из военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений.

После 01.01.2004 года засчитывается по данным персонифицированного учета. Если за период с 01.01.2004 года по 31.12.2016 года в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствуют сведения, необходимые для начисления страхового стажа военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы), полицейским, лицам рядового и руководящего состава о прохождении военной службы и об уплаченных суммах страховых взносов.

Обучение в высших и средних учебных заведениях

До 1 января 2004 года засчитывается только период на дневной форме обучения и подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, изданными на основании архивных данных и содержащих сведения о периоде обучения (кроме периода обучения по дневной форме получения образования на подготовительных отделениях в высших учебных заведениях).

После 01.01.2004 года засчитываются только при условии добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования в порядке, предусмотренном ст. 10 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08 июля 2010 г. № 2464.

Реклама

Период получения пособия по безработице

До 1 января 2004 года засчитывается по записям в трудовой книжке, внесенным органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости о периоде получения пособия по безработице. После указанного периода из записей в трудовой книжке, справки службы занятости, а начиная с 01.01.2010 — по данным персонифицированного учета.

Работа по гражданско-правовым договорам

До 01.01.2004 года засчитывается при выплате страховых взносов (на основании соответствующего договора и других документов, подтверждающих период работы и уплату страховых взносов). После 01.01.2004 года засчитывается по данным персонифицированного учета, исходя из суммы уплаченных взносов.

Работа заключенных

До 01.01.2004 года засчитывается на основании справки органов органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд.

После 01.01.2004 года засчитывается по данным персонифицированного учета, исходя из суммы уплаченных взносов (в случае заключения договора о добровольном страховании).

Напомним, в Украине при оформлении пенсии существуют важные нормы законодательства. В частности, о сроках подачи заявлений. Правильно выбранная дата для обращения в ПФУ может гарантировать большие выплаты. Заметим, что неправильно выбранная дата для подачи заявления может оказаться ошибкой, которая будет стоить потерей определенной суммы средств.

Новости партнеров

Новости партнеров