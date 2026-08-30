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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ПФУ дал 10 дней: пенсионеров могут заставить вернуть деньги через пропущенный срок

Получатели пенсий, субсидий и социальных выплат обязаны в течение 10 дней уведомлять государство об изменении персональной информации во избежание финансовых санкций и требований вернуть средства.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд Украины напомнил важные правила

Все граждане, получающие пенсии , страховые или социальные начисления, жилищные субсидии и льготы, должны строго соблюдать установленные сроки информирования государственных органов о любых изменениях в документах. При игнорировании этого требования возникают серьезные проблемы с начислениями, что приводит к появлению переплаты и требования вернуть незаконно полученные деньги.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Какую информацию необходимо обновлять

Государственное учреждение отмечает, что для корректного расчета выплат украинцам необходимо своевременно фиксировать изменения. Закон обязывает обращаться к специалистам в течение десяти дней , если произошли следующие изменения:

  • фамилия или паспортные данные ;

  • контактная информация (номер телефона, электронная почта);

  • банковские реквизиты , на которые поступают денежные средства;

  • место работы (официальное трудоустройство или увольнение);

  • статус ФЛП – открытие или прекращение предпринимательской деятельности.

Особо внимательными следует быть людям, которые недавно обновляли документы, меняли банковский счет или устраивались на новую работу.

Последствия игнорирования: почему возникает переплата

Пенсионный фонд использует актуальные данные для точного расчета выплат. Если информация не обновлена в срок, система продолжает начислять средства по старым критериям.

К основным последствиям запоздалого информирования относятся:

  • Образование переплаты : если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом ПФУ, фонд определенное время платит средства как неработающему, что создает финансовый долг перед государством.

  • Требование возврата средств : всю сумму излишне выплаченных денег впоследствии придется вернуть в бюджет.

  • Изменение размера начислений : официальный статус работающего или неработающего пенсионера оказывает непосредственное влияние на право на отдельные надбавки, индексацию и перерасчеты.

Доступные способы подачи документов

Для удобства граждан предусмотрено несколько надежных вариантов передачи обновленной информации без лишних очередей:

  • Через вебпортал ПФУ : самый быстрый способ подать заявление и сканы документов онлайн через личный кабинет .

  • В сервисном центре : личное обращение в любое удобное отделение учреждения.

  • Обычная почта : отправка копий документов заказным письмом.

  • Через работодателя : передача данных конкретно через отдел кадров компании, если конфигурации касаются трудовых отношений.

Напомним, старые записи в трудовой книжке, ошибки в документах или неуплаченные работодателем взносы могут привести к тому, что часть лет работы не будут отнесены к страховому стажу.

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