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- Украина
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ПФУ дал 10 дней: пенсионеров могут заставить вернуть деньги через пропущенный срок
Получатели пенсий, субсидий и социальных выплат обязаны в течение 10 дней уведомлять государство об изменении персональной информации во избежание финансовых санкций и требований вернуть средства.
Все граждане, получающие пенсии , страховые или социальные начисления, жилищные субсидии и льготы, должны строго соблюдать установленные сроки информирования государственных органов о любых изменениях в документах. При игнорировании этого требования возникают серьезные проблемы с начислениями, что приводит к появлению переплаты и требования вернуть незаконно полученные деньги.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Какую информацию необходимо обновлять
Государственное учреждение отмечает, что для корректного расчета выплат украинцам необходимо своевременно фиксировать изменения. Закон обязывает обращаться к специалистам в течение десяти дней , если произошли следующие изменения:
фамилия или паспортные данные ;
контактная информация (номер телефона, электронная почта);
банковские реквизиты , на которые поступают денежные средства;
место работы (официальное трудоустройство или увольнение);
статус ФЛП – открытие или прекращение предпринимательской деятельности.
Особо внимательными следует быть людям, которые недавно обновляли документы, меняли банковский счет или устраивались на новую работу.
Последствия игнорирования: почему возникает переплата
Пенсионный фонд использует актуальные данные для точного расчета выплат. Если информация не обновлена в срок, система продолжает начислять средства по старым критериям.
К основным последствиям запоздалого информирования относятся:
Образование переплаты : если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом ПФУ, фонд определенное время платит средства как неработающему, что создает финансовый долг перед государством.
Требование возврата средств : всю сумму излишне выплаченных денег впоследствии придется вернуть в бюджет.
Изменение размера начислений : официальный статус работающего или неработающего пенсионера оказывает непосредственное влияние на право на отдельные надбавки, индексацию и перерасчеты.
Доступные способы подачи документов
Для удобства граждан предусмотрено несколько надежных вариантов передачи обновленной информации без лишних очередей:
Через вебпортал ПФУ : самый быстрый способ подать заявление и сканы документов онлайн через личный кабинет .
В сервисном центре : личное обращение в любое удобное отделение учреждения.
Обычная почта : отправка копий документов заказным письмом.
Через работодателя : передача данных конкретно через отдел кадров компании, если конфигурации касаются трудовых отношений.
Напомним, старые записи в трудовой книжке, ошибки в документах или неуплаченные работодателем взносы могут привести к тому, что часть лет работы не будут отнесены к страховому стажу.