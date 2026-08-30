После прилета в Белгороде вспыхнул крупный центр Ozon: компания прекратила работу в регионе

Взрыв (иллюстративный фото) / © Виталий Бунечко / Facebook

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В российском Белгороде после атаки загорелся сортировочный центр маркетплейса Ozon. Компания подтвердила удар по объекту.

Об этом сообщает российский канал Astra.

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«По предварительным данным есть пострадавшие. На объекте начался пожар, его локализовали. На месте продолжают работать экстренные службы», - заявили в Ozon.

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После атаки компания приостановила работу в Белгороде и области, в том числе доставку товаров.

В российском Белгороде после атаки загорелся сортировочный центр маркетплейса Ozon. / © ASTRA

По сообщениям местных СМИ, очевидцев и мониторинговых каналов под удар попали сортировочный центр и хаб доставки Ozon.

Также в Белгороде был замечен столб дыма в районе местной ТЭЦ. Предварительно сообщается о возгорании цистерн с топливом.

В российском Белгороде после атаки загорелся сортировочный центр маркетплейса Ozon.

Серия прилетов в Белгороде

Ранее в российских СМИ и местных пабликах сообщали о нескольких прилетах в Белгороде.

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По их данным, одна из ракет упала в районе телебашни. В сети тоже появились кадры со столбом дыма после удара в районе Харьковской горы. Отдельно очевидцы и местные ресурсы сообщали о дыме в районе Белгородской ТЭЦ.

Отметим, в последние недели украинские беспилотники наносят регулярные удары по большим складам и логистическим центрам на территории России, уничтожая товары на миллионы долларов. Главными целями становятся объекты маркетплейсов Wildberries (российского аналога Amazon) и Ozon. Украинская сторона объясняет это тем, что эти компании напрямую вовлечены в материально-техническое обеспечение российских военных на фронте.

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