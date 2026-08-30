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После прилета в Белгороде вспыхнул крупный центр Ozon: компания прекратила работу в регионе
Ozon подтвердил удар по своему сортировочному центру в Белгороде. После атаки возник пожар, пострадавшие, а работу компании в регионе временно остановили.
В российском Белгороде после атаки загорелся сортировочный центр маркетплейса Ozon. Компания подтвердила удар по объекту.
Об этом сообщает российский канал Astra.
«По предварительным данным есть пострадавшие. На объекте начался пожар, его локализовали. На месте продолжают работать экстренные службы», - заявили в Ozon.
После атаки компания приостановила работу в Белгороде и области, в том числе доставку товаров.
По сообщениям местных СМИ, очевидцев и мониторинговых каналов под удар попали сортировочный центр и хаб доставки Ozon.
Также в Белгороде был замечен столб дыма в районе местной ТЭЦ. Предварительно сообщается о возгорании цистерн с топливом.
Серия прилетов в Белгороде
Ранее в российских СМИ и местных пабликах сообщали о нескольких прилетах в Белгороде.
По их данным, одна из ракет упала в районе телебашни. В сети тоже появились кадры со столбом дыма после удара в районе Харьковской горы. Отдельно очевидцы и местные ресурсы сообщали о дыме в районе Белгородской ТЭЦ.
Отметим, в последние недели украинские беспилотники наносят регулярные удары по большим складам и логистическим центрам на территории России, уничтожая товары на миллионы долларов. Главными целями становятся объекты маркетплейсов Wildberries (российского аналога Amazon) и Ozon. Украинская сторона объясняет это тем, что эти компании напрямую вовлечены в материально-техническое обеспечение российских военных на фронте.