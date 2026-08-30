В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и саммите лидеров

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

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В Кремле заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной в Турции. При этом в Москве считают, что возможный саммит с участием президентов РФ, США и Украины может состояться лишь для формального закрепления уже достигнутых договоренностей.

Об этом 30 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандисты «РИА Новости».

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Отвечая на вопросы журналистов о возможности обсуждения возобновления украинско-российских переговоров в ходе встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Песков заявил, что Москва якобы не отказывается от переговорного процесса, однако пока не видит условий для его продолжения.

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«Мы по-прежнему открыты для таких переговоров. Пока, к сожалению, мы не можем констатировать наличие необходимых предпосылок. Их пока просто нет», — заявил представитель Кремля.

Отдельно Песков высказался по поводу возможного саммита с участием российского диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Москва допускает проведение такой встречи, но только при одном условии.

«Уже давно предлагают провести саммит Путин — Трамп — Зеленский. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна лишь для закрепления договоренностей», — заявил Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина также заявлял, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины в настоящее время не имеет конкретных перспектив проведения следующего раунда встреч. В Кремле при этом утверждали, что контакты с США на рабочем уровне продолжаются, однако информации о дате и формате новых трехсторонних переговоров нет.

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В то же время глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов объявил о возобновлении переговоров между Украиной и Россией по вопросу прекращения войны. По его словам, новый раунд переговоров с участием представителей США может состояться уже в сентябре.

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