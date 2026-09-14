Что сделать до выхода на пенсию, чтобы не получать минимальные выплаты

Как не потерять деньги на пенсии

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О будущей пенсии следует задуматься задолго до завершения трудовой деятельности. Ведь уже при оформлении выплат может выясниться, что часть стажа не учтена, взносы за отдельные периоды не уплачивались, а годы работы с неофициальной зарплатой почти не помогли увеличить будущую выплату.

В то же время часть таких проблем можно обнаружить заранее, а в некоторых случаях исправить.

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От чего зависит размер пенсии

При начислении пенсии по возрасту в солидарной системе важны два индивидуальных показателя — заработок и страховой стаж.

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Как объясняет Пенсионный фонд Украины, размер пенсии определяется с учетом заработной платы или дохода, с которого уплачивались страховые взносы, и коэффициента страхового стажа. Поэтому два человека с одинаковой продолжительностью трудовой деятельности могут получать разные пенсии. Значение имеет не только количество лет стажа, но и официальный заработок.

Для исчисления пенсии по общему правилу учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. При предусмотренных законом условиях можно дополнительно учесть заработок за любые 60 календарных месяцев подряд до этой даты, если он подтвержден документами.

Почему зарплата «в конверте» может сказаться на пенсии

Если часть заработка работник получает неофициально, эти деньги не увеличивают его будущую пенсию. Для ее расчета имеет значение официальный доход, с которого уплачивались страховые взносы. Поэтому человек может фактически иметь достаточно высокий заработок, но если официально работодатель декларирует значительно меньшую сумму, то именно задекларированный доход будет иметь значение для пенсионного расчета.

Проверьте, какой страховой стаж уже засчитан

Не обязательно ждать пенсионного возраста, чтобы узнать, какие сведения о трудовой деятельности есть у Пенсионного фонда. На веб-портале электронных услуг ПФУ в личном кабинете можно посмотреть данные о страховом стаже, заработной плате, трудовой деятельности и уплате взносов.

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Особое внимание следует уделить старым периодам работы. После оцифровки трудовой книжки соответствующие сведения можно просматривать в электронном виде.

Если бумажную трудовую книжку не успели оцифровать до 10 июня 2026 года, уже приобретенный стаж из-за этого не теряется. ПФУ продолжает принимать сканированные документы при формировании электронных трудовых книжек.

Сколько стажа нужно в 2026 году

В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

В 2027 году требование увеличится до 34 лет, а с 2028 года составит 35 лет.

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В 2026 году для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь не менее 23 лет страхового стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

Если в 60 лет до необходимого стажа не хватает нескольких месяцев, ждать до 63 лет не обязательно. Человек может продолжить работать, приобрести необходимый стаж и после этого обратиться за пенсией.

Каждый месяц работы полностью входит в стаж

Страховой стаж не всегда равен фактической продолжительности работы. Чтобы месяц был полностью зачислен в страховой стаж, за него должен быть уплачен страховой взнос в размере не меньше минимального. Если взнос был меньше и необходимой доплаты нет, период может быть засчитан пропорционально.

Что делать, если стажа не хватает

Один из вариантов — добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Упрощенный механизм позволяет заключить договор через портал ПФУ и платить добровольные взносы. В установленных условиях им могут пользоваться как застрахованные, так и незастрахованные лица, не являющиеся пенсионерами.

В 2026 году минимальная зарплата составляет 8647 грн, поэтому минимальный страховой взнос равен 1902,34 грн в месяц — 22% минимальной зарплаты. Чтобы при соответствующих условиях отнести полный месяц страхового стажа через добровольную уплату, взнос за этот месяц должен быть не меньше этой суммы.

Добровольный взнос можно платить не только за себя, но и в пользу другого человека, например, родственника. Для этого информация о таком человеке должна быть в Реестре застрахованных лиц, и он не должен быть пенсионером.

Можно ли «докупить» стаж за прошедшие годы

Добровольные взносы за текущий период и уплата за прошлые годы — это разные механизмы.

Если в прошлом были периоды, когда человек не был застрахован и взносы за него не уплачивались, в установленных условиях предусмотрена возможность единовременной уплаты ЕСВ за такие периоды.

Пенсионный фонд разграничивает добровольную уплату взносов за текущий период и единовременную уплату за прошлые периоды. Условия и стоимость в этих случаях отличаются, поэтому возможность отнести конкретный период следует выяснять до осуществления платежа.

Как отсрочка выхода на пенсию может увеличить ее размер

Если человек уже имеет необходимый страховой стаж и получил право на пенсию по возрасту, он может не оформлять его сразу, а продолжить работать и обратиться за пенсией позже. В таком случае, основной размер будущей пенсии может быть увеличен.

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, если человек откладывает назначение пенсии сроком до 60 месяцев, ее основной размер увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, приобретенный после достижения пенсионного возраста.

Например, за один год отсрочки увеличение составит 6%, за два года — 12%, а через пять лет — 30%.

Если человек откладывает назначение пенсии более чем на 60 месяцев, действует другой коэффициент — 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста. Причем этот коэффициент применяется ко всему периоду отсрочки. Сам ПФУ приводит такой пример — если отложить выход на пенсию на шесть лет, то есть на 72 месяца, основной размер пенсии увеличится на 54%: 72×0,75% = 54% .

В то же время отсрочка не обязательно будет выгодна каждому. За это время человек не будет получать пенсию, поэтому будущее увеличение выплаты следует соотносить с суммой пенсий, от которых придется временно отказаться.

О желании получать пенсию с более позднего возраста необходимо уведомить Пенсионный фонд. Если этого не сделать, а в Реестре застрахованных лиц есть все необходимые сведения о страховом стаже, пенсия может быть назначена автоматически после достижения пенсионного возраста.

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