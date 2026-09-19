РФ запускает реактивные дроны по Украине прямо с заводов: «Флэш» указал на тревожную деталь (фото)

Россия применяет новые реактивные «Шахеды» свежего производства: детали от Сергея Флеша / © ТСН

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Российские войска применяют для атак по территории Украины реактивные дроны-камикадзе «Шахед», сходящие непосредственно с заводского конвейера.

Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий и советник президента Сергей Флеш Бескрестнов, обратив внимание на маркировку деталей обнаруженных БпЛА.

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«Враг продолжает атаковать нас реактивными „Шахедами“ буквально прямо с завода. Следует понимать, что на фото указана дата изготовления детали. Сам „Шахед“ изготовлен еще позже», — отметил эксперт.

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Эксперт опубликовал фотографии деталей из сбитого дрона, на которых видны даты их выпуска — сентябрь 2026 года. Это подтверждает непрерывность и высокие темпы сбора реактивных БПЛА оборонно-промышленным комплексом РФ.

Ранее Сергей Флеш предупредил, что Россия готовит новое оружие, опаснее реактивных «Шахедов.

Также он предупредил, что РФ накапливает «Шахеды» для ударов зимой.

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