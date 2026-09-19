Деякі роки роботи можуть просто "зникнути" з пенсії: як цього уникнути

Трудова книжка / © ТСН

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Трудова книжка — не єдиний документ, який може підтвердити стаж для пенсії. До страхового стажу залежно від періоду та умов можуть зараховувати військову службу, навчання, отримання допомоги по безробіттю, роботу за цивільно-правовими договорами та інші періоди.

У ПФУ пояснили що саме враховується до 2004 року і після нього та якими документами можна підтвердити стаж, передає «Судово-юридична газета».

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Трудовий стаж — це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами (дипломами, військовими квитками, свідоцтвами про народження дитини тощо). Трудовий стаж, отриманий до 1 січня 2024 року автоматично прирівнюється до страхового стажу.

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Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Поняття «страховий стаж» запроваджено Законом України від 09.07.2003 № 1058- IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 01.01.2004 року.

Періоди трудової діяльності зараховується до страхового стажу при обчисленні пенсії за періоди до 01.01.2004 відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. №1788-ХІІ, а після 01.01.2004 року Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058- IV.

До 01.01.2004 року стаж зараховується на підставі записів у трудовій книжці. У разі відсутності трудової книжки, а також якщо у трудовій книжці немає необхідних записів, записи неправильні або записані неточні дані, про періоди роботи для підтвердження трудового стажу приймаються інші документи, видані за місцем роботи або архівними установами.

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Військова служба

Період проходження військової служби до 01.01.2004 року зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово- лікувальних установ.

Після 01.01.2004 року зараховується за даними персоніфікованого обліку. Якщо за період з 01.01.2004 року по 31.12.2016 року у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для нарахування страхового стажу військовослужбовцям (окрім військовослужбовців строкової служби), поліцейським, особам рядового та керівного складу згідно з цим Законом, то страховий стаж нараховується на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Навчання у вищих та середніх навчальних закладах

До 1 січня 2004 року зараховується лише період на денній формі навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про період навчання (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти).

Після 01.01.2004 року зараховуються лише за умови добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року № 2464.

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Період отримання допомоги з безробіття

До 1 січня 2004 року зараховується за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю. Після зазначеного періоду на підставі записів у трудовій книжці, довідки служби зайнятості, а починаючи з 01.01.2010 — за даними персоніфікованого обліку.

Робота за цивільно-правовими договорами

До 01.01.2004 року зараховується за умови виплати страхових внесків (на підставі відповідного договору та інших документів, що підтверджують період роботи та сплату страхових внесків). Після 01.01.2004 року зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків.

Робота ув’язнених

До 01.01.2004 року зараховується на підставі довідки органів органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.

Після 01.01.2004 року зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи з суми сплачених внесків (у випадку укладення договору про добровільне страхування).

Нагадаємо, в Україні під час оформлення пенсії існують важливі норм законодавства. Зокрема, щодо термінів подавання заяв. Правильно обрана дата для звернення до ПФУ може гарантувати більші виплати. Зауважимо, що неправильно обрана дата для подання заяви може стати помилкою, що коштуватиме втратою певної суми коштів.

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