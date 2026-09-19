Плюс 40% до пенсії: кому передбачена така надбавка та як її оформити

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Частина українських пенсіонерів має змогу щомісяця додатково отримувати до своїх основних виплат суму, що перевищує одну тисячу гривень. При цьому ключовою умовою для нарахування такої грошової допомоги виступає не тривалість трудового стажу чи досягнення певного віку, а цілком окрема юридична підстава.

Про це йдеться Законі України «Про особливі заслуги перед Україною».

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Хто може отримати доплату до пенсії 40%

Мова йде про спеціальні доплати громадянам, які мають особливі заслуги перед державою. У 2026 році граничний розмір цієї щомісячної грошової підтримки сягає 1038 гривень.

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Виплата розраховується як 40% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Таку суму отримують:

Герої України;

люди, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

матері, які народили 10 і більше дітей та виховали їх до шести років.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, цьогоріч становить 2 595 гривень. Саме ця цифра береться за основу під час розрахунку відсотків.

При цьому виплату за особливі заслуги не призначають замість основної пенсії, вона нараховується як додаткова сума. Доплата додається до вже призначеної пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв’язку з втратою годувальника. Якщо людина підпадає під визначені критерії, її щомісячний дохід просто зростає на відповідну суму.

Точні розміри цих доплат регулюються наказом Міністерства соціальної політики України №2054 від 27 грудня 2017 року, де вони зафіксовані у відсотках від прожиткового мінімуму.

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Доплати до основної пенсії: які ще суми передбачені цього року

40% — це верхня межа. Для інших категорій передбачені менші суми. У 2026 році надбавки виглядають так:

39% — 1012,05 гривні;

38% — 986,10 гривні;

37% — 960,15 гривні;

36% — 934,20 гривні;

35% — 908,25 гривні;

34% — 882,30 гривні;

33% — 856,35 гривні;

32% — 830,40 гривні;

31% — 804,45 гривні;

25% — 648,75 гривні;

24% — 622,80 гривні;

23% — 596,85 гривні.

Підсумковий розмір надбавки визначається категорією пенсіонера та тим, за які саме заслуги перед державою йому призначили цю допомогу.

Чи потрібно подавати заяву

У Пенсійному фонді наголошують, що для оформлення такої надбавки обов’язково потрібно надати документи, які підтверджують відповідні заслуги. Подати заяву можна як особисто в паперовому вигляді, так і онлайн у електронній формі.

Якщо пенсіонер оформив звернення протягом 12 місяців після виникнення права на виплату, гроші дорахують від першого дня набуття цього права.

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Також через зростання прожиткового мінімуму до 2595 гривень фонд уже провів автоматичний перерахунок пенсій за особливі заслуги, який діє від 1 січня 2026 року.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

В Україні через дефіцит держбюджету можливі короткочасні затримки пенсій, але повного припинення чи заморожування виплат не буде. За критичної потреби держава може вдатися до емісії гривні, вважає аналітик Олексій Кущ.

Окремі категорії пенсіонерів в Україні можуть отримати щомісячну доплату 1038 грн, якщо потребують постійного стороннього догляду. Для оформлення потрібно пройти лікарсько-консультативну комісію та подати до ПФУ відповідний пакет документів — особисто, через представника або онлайн.

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