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Зранку РФ атакувала одну з областей на заході країни: що відомо
Внаслідок російської атаки сталася пожежа на одному із підприємств області.
Зранку 19 вересня армія Російської Федерації атакувала безпілотниками Хмельницьку область. У небі над регіоном працювали сили ППО. Втім, є наслідки.
Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
«Внаслідок атаки відбулося займання на території одного з підприємств у Хмельницькому районі», — наголосив чиновник.
З його слів, рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла на підприємстві. Наразі інформація про загиблих та травмованих не надходила.
Тривога на Хмельниччині
Сьогодні зранку у Хмельницькому і Шепетівському районах повітряна тривога жовтого рівня тривала від 05:57 до 06:21.
Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА в напрямку міста Старокостянтинів.
Нагадаємо, вчора увечері у Тернополі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про російський БпЛА на обласний центр, що рухався зі сходу. Моніторингові канали уточнили, що це була «Герань».