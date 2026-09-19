Зранку РФ атакувала одну з областей на заході країни: що відомо

Робота ППО. / © Associated Press

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Зранку 19 вересня армія Російської Федерації атакувала безпілотниками Хмельницьку область. У небі над регіоном працювали сили ППО. Втім, є наслідки.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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«Внаслідок атаки відбулося займання на території одного з підприємств у Хмельницькому районі», — наголосив чиновник.

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З його слів, рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла на підприємстві. Наразі інформація про загиблих та травмованих не надходила.

Тривога на Хмельниччині

Сьогодні зранку у Хмельницькому і Шепетівському районах повітряна тривога жовтого рівня тривала від 05:57 до 06:21.

Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА в напрямку міста Старокостянтинів.

Нагадаємо, вчора увечері у Тернополі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про російський БпЛА на обласний центр, що рухався зі сходу. Моніторингові канали уточнили, що це була «Герань».

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