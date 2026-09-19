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Кремль готує брудну ШІ-кампанію перед виборами у США — Daily Mail
Москва використовує соцмережі та ШІ, щоб посилити конфлікти та впровадити дезінформацію, пишуть західні ЗМІ.
Росія готується до нових спроб вплинути на виборчий процес у США за допомогою дезінформації, штучного інтелекту та інших цифрових інструментів. Американські чиновники також очікують активності з боку Ірану та Китаю.
Про це пише Daily Mail.
За даними видання, дослідники, які відстежують російські інформаційні операції, останнім часом зафіксували нову активність. Зокрема, мережа, яку раніше пов’язували з кремлівськими тролями, поширила в X та BlueSky серію відео, створених за допомогою ШІ.
«У цих роликах містилися неправдиві або необґрунтовані звинувачення на адресу демократів, які балотуються до Сенату. Серед іншого, політиків звинувачували в корупції, антисемітизмі та підтримці прав ЛГБТК+», — зазначають журналісти.
Відео також оформлювали так, щоб вони нагадували матеріали відомих американських і міжнародних медіа, зокрема CNN, BBC та The New York Times.
Американські посадовці очікують, що до інформаційних операцій може вдатися й Іран. Минулого місяця Meta повідомила про мережу акаунтів у Facebook та Instagram, пов’язаних з Іраном. Частина контенту була створена за допомогою ШІ та мала антиреспубліканське спрямування.
Напередодні листопадових виборів у США американські посадовці побоюються, що розвиток штучного інтелекту спростить іноземним державам створення та поширення дезінформації. Технологія дозволяє робити такі кампанії швидшими, дешевшими та масштабнішими.
Вибори у США 2026 — що відомо
Америка наближається до вирішальних проміжних виборів, під час яких визначиться розстановка сил в обох палатах Конґресу.
Під час голосування у листопаді обирають наново:
усі 435 місць у Палаті представників США — тобто повний склад нижньої палати Конгресу (його оновлюють щодва роки, під час президентських виборів та під час проміжних)
35 місць (третину) зі 100 у Сенаті США — сенаторів переобирають на шість років
низку місцевих посад, зокрема цього року обиратимуть губернаторів 36 штатів і трьох територій США
низку генеральних прокурорів та суддів у багатьох штатах
Головне питання цих виборів — чи вдасться демократам посилити свою присутність у Конгресі США настільки, щоб мати змогу ускладнити життя Дональду Трампу та збільшити вплив парламенту на шлях його законодавчих ініціатив. Для цього Демократична партія США прагнутиме повернути собі контроль над Сенатом і Палатою представників.
Відповідно до прогнозів, демократи мають значні шанси взяти під контроль Палату представників за підсумками проміжних виборів — і ці шанси є вищими, ніж їхні перспективи завоювати більшість у Сенаті.
Пильна увага буде прикута і до виборів губернаторів, адже саме з-поміж них згодом можуть з’явитися кандидати в президенти США на виборах 2028 року. Майбутні проміжні вибори можуть суттєво покращити перспективи американської підтримки України, якщо демократам вдасться домогтися бодай якоїсь зміни балансу сил на свою користь.