Кордон двох держав розтинає бібліотеку навпіл: де розташована унікальна будівля

У середині будівлі, яка розташована на межі двох держав / © CLUI

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Міжнародні кордони слугують межею контрастів, де умовна лінія з географічної карти набуває цілком реального та різноманітного фізичного втілення.

Вздовж кордону між США та Канадою вона часто має форму низького паркану або лінії розрізу крізь дерева, що проходить вздовж траєкторії кордону, про це пише CLUI.

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Коли автошляхи впираються в кордон за відсутності природних рубежів на кшталт річок, їх зазвичай перекривають земляними насипами, парканами, стовпчиками чи щільними зеленими насадженнями. Якщо ж траса перетинає межу, по обидва боки лінії обов’язково облаштовують прикордонно-митні пункти пропуску.

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Зовсім інша ситуація склалася в поселеннях Дербі-Лайн у Вермонті та Стенстед у Квебеку, де лінія розмежування пролягає безпосередньо через міську забудову. Вона розсікає мережу вулиць і навіть житлові будинки, утворюючи унікальний міжнародний простір із власними специфічними правилами повсякденного життя.

Що робити, якщо ви перетнули межу

У подвійному місті Дербі-Лайн/Стенстед дві вулиці перетинають кордон без жодних прикордонних постів. Формально кожен, хто переступає цю межу, має негайно прямувати до інспекційного пункту країни в’їзду для реєстрації.

Через ці бюрократичні вимоги рух на безперешкодних вулицях Мейпл-стріт/Ру-Болл та Пелоу-Гілл/Ру-Лі майже відсутній — більшість обирає Мейн-стріт/Ру-Дуфферін, де митні КПП облаштовані безпосередньо для автотранспорту.

Це правило стосується й пішоходів: аби просто зайти в гості до сусіда напроти, доводиться спочатку йти до прикордонників, щоб не стати правопорушником. Навіть звичайна гра в м’яч на Мейпл-стріт перетворилася б на складну міжнародну процедуру, адже після кожного вдалого кидка гравець мав би бігти на митницю декларувати «імпортований» м’яч.

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Зовсім інші норми діють усередині споруд, які кордон розтинає навпіл. Жителі тутешнього багатоквартирного будинку можуть вільно пересуватися між кімнатами без жодних звітів прикордонникам. Повідомляти про в’їзд потрібно лише тоді, коли людина виходить з будинку з боку іншої держави, аніж та, через яку вона зайшла всередину. У результаті інтер’єр такої будівлі стає своєрідною міжнародною зоною — особливою нейтральною територією просто на лінії розмежування.

Найвизначніша будівля, яка розташована на межі двох держав

Найвідомішою спорудою, яка розташована безпосередньо на лінії розмежування, є Безкоштовна бібліотека та оперний театр Гаскелла, зведені 1901 року як символ дружби двох народів. Хоча центральні входи до будівлі розташовані на території США, усередині приміщень можна пересуватися абсолютно безперешкодно.

Утім, таке унікальне розташування створює чимало юридичних і побутових складнощів. Під час останньої реконструкції узгодження будівельних, пожежних та історичних норм обох країн тривало аж три роки. Для облаштування вбиралень, які кордон розтинає по діагоналі, довелося залучати сантехніків з обох боків, аби роботи відповідали стандартам і США, і Канади.

До того ж пожежний вихід із театру опинився на канадській території, тож американські інспектори мусили затверджувати об’єкт поза власною юрисдикцією. У разі ж небезпеки, евакуйованим довелося б одразу прямувати до прикордонного пункту для реєстрації.

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Чітка чорна смуга, проведена по підлозі читальної зали та театру, — це не просто туристичний атракціон. Вона має практичне значення, адже визначає, яке саме майно та елементи інтер’єру покриваються канадським страховим полісом, а яке — американським.

У середині Безкоштовної бібліотеки / © CLUI

У середині Безкоштовної бібліотеки / © CLUI

Оперний театр Гаскелла / © CLUI

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