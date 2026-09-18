Україна відкриває новий пункт пропуску: де запрацює і хто зможе ним скористатися

Пункт пропуску. / © ДПСУ

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Уряд України розпорядився відкрити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією у Закарпатській області «Біла Церква — Сігету-Мармацієй».

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 17 вересня.

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Згідно з документом, КПП працюватиме з використанням тимчасової інфраструктури. Через нього здійснюватимуть пропуск пасажирських транспортних засобів максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни. Пункт пропуску матиме постійний режим функціонування та працюватиме цілодобово.

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До завершення будівництва основної інфраструктури КПП буде працювати в межах об’єкта «Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області».

Державній прикордонній службі та Державній митній службі доручено забезпечити роботу відповідних підрозділів у новому пункті пропуску.

Нагадаємо, Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Будуть облаштовані додаткові спостережні та охоронні пости. Йдеться, зокрема, про райони пунктів пропуску Дорогуськ, Медика та Корчова.

Пані бригадний генерал Прикордонної служби Польщі Віолета Горжковська заявила, що Варшава посилює кордон з Україною. Понад 100 км кордону обладнають новою електронною системою захисту. Вона включатиме засоби моніторингу та датчики руху й доповнюватиме вже наявні фізичні загородження.

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