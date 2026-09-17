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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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92
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1 хв

На кордоні з Молдовою відновили пропуск: що відомо

На кордоні з Молдовою скасували обмеження. Пункт пропуску відновив роботу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Пункт пропуску

Пункт пропуску / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На українсько-молдовському кордоні повністю відновили пропускні операції через пункт «Паланка-Маяки-Удобне».

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними прикордонників, пункт пропуску вже функціонує без збоїв.

«Пропускні операції у пункті пропуску відновлені. Пункт пропуску працює у штатному режимі», — зазначили в ДПСУ.

Раніше молдовські прикордонники тимчасово призупиняли оформлення громадян та транспортних засобів через технічні несправності у своїх реєстраційних системах.

У зв’язку з цим українські сили рекомендували подорожнім обирати інші маршрути для перетину кордону. Наразі всі технічні проблеми усунуто.

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