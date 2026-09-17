Обстріли ускладнюють виїзд з України: які пункти пропуску працюють із перебоями

Росія атакує пункти пропуску

Реклама

Ворожі удари по прикордонню дедалі частіше призводять до тимчасового зупинення роботи окремих пунктів пропуску. Унаслідок цього перевізники змушені годинами стояти у чергах та чекати відновлення проїзду або терміново шукати альтернативні маршрути.

Детальніше про те, які напрямки наразі є найскладнішими для міжнародних перевезень та як логістика адаптується до нових викликів розповів віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін для «РБК-Україна».

Реклама

Пункти пропуску на кордонах під ударами: як нині виїздити з України

За його словами, найбільшою проблемою на сьогодні залишається молдовський напрямок, де через обстріли два пункти пропуску на добу вимикалися з роботи. Складною є ситуація і на кордоні з Румунією, зокрема в Орлівці.

Реклама

«Там, на жаль, ми декілька років час від часу маємо таку історію: і прильоти, і відповідно, останнім часом майже дві доби не працював цей пункт пропуску», — зазначив Балін.

Транспорт на цьому КПП має або довго чекати в разі російських атак, або швидко шукати альтернативний маршрут.

Найбільш напруженими ділянками є польський кордон, який забезпечує близько 50% спроможності всіх міжнародних автомобільних пунктів пропуску України. Хоча системних збоїв там не фіксували, нещодавній обстріл неподалік Ягодина також змусив призупинити роботу пункту пропуску.

Щоб убезпечити перевізників, пасажирів і вантажі, митники й прикордонники працюють над перенесенням контрольних процедур на територію сусідніх держав.

Реклама

«Я знаю, що з Молдовою зараз ситуація рухається. У нас декілька пунктів працюють на території Польщі. Наприклад, Устилуг–Зосин — фактично пункт пропуску знаходиться на польській території. Відповідно, ризик того, що там буде обстріл, значно менший».

Як пояснив Балін, для розвантаження західного напрямку важливо запустити пункти «Нижанковичі» та «Грушів» хоча б для порожнього транспорту. Це відповідає й інтересам польської сторони, чиї перевізники повертаються з України порожніми.

Балін також звернув увагу на проблему оформлення всередині країни. Через загрози обстрілів внутрішніх митниць, як-от у Київській області, асоціація пропонує розмитнювати більше фур безпосередньо на переходах або на митницях ближче до західного кордону.

Польща посилює кордон з Україною

Нагадаємо, Польща планує обладнати понад 112 км кордону з Україною «електронною стіною» — розумними системами моніторингу та датчиками руху, які доповнять фізичні загородження. Роботи охоплять 69 км у зоні Надбужанського відділу та 43 км у зоні Бещадського відділу Прикордонної служби.

Реклама

Паралельно за фінансової підтримки ЄС країна модернізує спостереження на кордонах із Білоруссю та РФ, встановивши спостережні вежі з оптико-електронним обладнанням та системи виявлення безпілотників.

Водночас за словами представниці Прикордонної служби Віолети Горжковської, через вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон щодо коштів програми SAFE відомство не змогло провести заплановані закупівлі на 3 млрд злотих, які передбачали придбання кулеметів та броньованих автомобілів.

Новини партнерів