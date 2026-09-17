Російський дрон атакував цивільне судно в Чорному морі: є загиблий і поранені

Вибух у Чорному морі (ілюстративне фото) / © Associated Press

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17 вересня у Чорному морі російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

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Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Інформація про стан самого судна наразі уточнюється.

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У міністерстві висловили співчуття родині та близьким загиблого і побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

Там наголосили, що Росія системно атакує українські порти, портову інфраструктуру та цивільні торговельні судна, створюючи загрозу для міжнародного судноплавства у Чорному морі.

Україна закликала міжнародну спільноту відреагувати на атаку та посилити скоординовані дії для захисту цивільного судноплавства і безпеки міжнародних логістичних маршрутів.

Нагадаємо, раніше у морі біля Коблевого Миколаївської області стався вибух протидесантної міни, внаслідок якого загинуло подружжя, а їхня 16-річна донька зазнала поранень. Трагедія сталася на закритій ділянці узбережжя, яка була огороджена через мінну небезпеку.

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Також повідомлялось, що поблизу Одеси українські військові моряки виявили міну, що дрейфувала, яка становила реальну загрозу для судноплавства та життя людей.

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