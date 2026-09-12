Вибух у Чорному морі забрав життя двох людей: що сталося біля Коблевого

Міна у морі

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У морі біля Коблевого Миколаївської області стався вибух протидесантної міни, внаслідок якого загинуло подружжя, а їхня 16-річна донька отримала поранення. Трагедія сталася на закритій ділянці узбережжя, яка була огороджена через мінну небезпеку.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

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За його словами, вибух стався вдень в акваторії Чорного моря. Внаслідок детонації загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Їхня 16-річна донька зазнала поранень, їй надали необхідну медичну допомогу. Надалі дівчина лікуватиметься амбулаторно.

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Крім того, внаслідок інциденту постраждала ще одна 40-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих та скорішого одужання постраждалим», — написав Решетілов.

Очільник Миколаївської ОВА окремо наголосив, що трагедія сталася на території, перебування на якій було заборонене через мінну небезпеку. Ділянку берегової лінії закрили, огородили та позначили відповідними попереджувальними знаками.

«На жаль, люди перетнули огородження», — зазначив Решетілов.

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Він наголосив, що попри бажання людей мати доступ до моря та суспільний запит на відкриття узбережжя в Коблевому, такі рішення не можуть ухвалюватися доти, доки фахівці не підтвердять безпечність перебування людей на відповідних ділянках.

«Жодне рішення про відкриття пляжів не може бути ухвалене, поки фахівці не підтвердять, що перебування там є безпечним. Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людським життям», — підкреслив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА.

Решетілов закликав жителів і відпочивальників не ігнорувати огородження та попереджувальні знаки, не заходити на закриті ділянки узбережжя і не перебувати у воді в заборонених місцях.

Нагадаємо, раніше у морі поблизу Одеси українські військові моряки виявили дрейфуючу міну, яка становила реальну загрозу для судноплавства та життя людей.

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