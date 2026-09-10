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Кремль висунув зухвалу погрозу суднам у Чорному морі: подробиці
У Москві кинули зухвалий ультиматум через удари по суднах у Чорному морі.
Кремль цинічно погрожує знищувати комерційні судна в Чорному морі. Мовляв, їх використовують для перевезення озброєння, боєприпасів та пального для ЗСУ.
Про це брехливо заявив речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков.
За його словами, Росія нібито й надалі завдаватиме ударів по таких суднах: «Ці судна знищуються і знищуватимуться далі».
При цьому Пєсков вкотре намагається перекласти відповідальність за атаки на Україну. Мовляв, «не Росія була ініціатором».
Він кинув на адресу Києва звинувачення, що нібито саме Київ «відкрив скриньку Пандори», завдаючи ударів по російських економічних та інфраструктурних об’єктах.
Таким чином у Кремлі традиційно намагаються виправдати свої атаки на цивільне судноплавство та подають подальше знищення суден як нібито закономірну відповідь.
Блокада Росією Чорного моря
Останнім часом Росія масовано атакує судна та портову інфраструктуру Одеської області, фактично паралізуючи судноплавство в Чорному морі. Попри те, що Україна офіційно не закривала морські шляхи, але обстріли фактично блокують їхню роботу. Від 22 липня торговельні судна майже не заходять до портів Одещини.
Лише за місяць Росія здійснила понад сотню атак на портову інфраструктуру та цивільні кораблі. Через це українські аграрії зазнають мільярдних збитків, тоді як Україна завдає ударів у відповідь по російських терміналах.