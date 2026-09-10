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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
531
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1 хв

Великий обласний центр здригнувся від вибуху — над містом піднімається дим

Вибух пролунав у Луцьку. Місцеві жителі повідомляють про дим над містом.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Великий обласний центр здригнувся від вибуху — над містом піднімається дим

Над містом - дим Фото ілюстративне / © Труха

У Луцьку пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі та пабліки.

Після гучного звуку в районі торгово-розважального центру PortCity видно стовп диму.

Інформація про наслідки вибуху та можливі пошкодження наразі уточнюється.

За попередніми даними, які поширюються в місцевих пабліках, вибух міг бути пов'язаний зі спробою ударного безпілотника.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Деталі щодо причин вибуху, можливих влучань та постраждалих з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня російські окупанти здійснили атаку на Україну 149 ударними БпЛА, включно з реактивними.

Також вже йшлося, що після атаки РФ зайнявся один з найбільших ринків. Російська армія атакувала Хмельницький.

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