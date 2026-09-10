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Великий обласний центр здригнувся від вибуху — над містом піднімається дим
Вибух пролунав у Луцьку. Місцеві жителі повідомляють про дим над містом.
У Луцьку пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві жителі та пабліки.
Після гучного звуку в районі торгово-розважального центру PortCity видно стовп диму.
Інформація про наслідки вибуху та можливі пошкодження наразі уточнюється.
За попередніми даними, які поширюються в місцевих пабліках, вибух міг бути пов'язаний зі спробою ударного безпілотника.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Деталі щодо причин вибуху, можливих влучань та постраждалих з'ясовуються.
Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня російські окупанти здійснили атаку на Україну 149 ударними БпЛА, включно з реактивними.
Також вже йшлося, що після атаки РФ зайнявся один з найбільших ринків. Російська армія атакувала Хмельницький.