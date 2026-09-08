У Луцьку «накрили» шахрайський колцентр: як у людей видурювали гроші (фото)

У Луцьку «накрили» шахрайський колцентр

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Правоохоронці знешкодили у Луцьку масштабний шахрайський колцентр із щомісячним оборотом близько 500 тисяч доларів. Організатор підпільного бізнесу разом із найближчими спільниками жив у Львові, звідки через довірених осіб дистанційно керував роботою волинського офісу.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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У Луцьку викрили шахрайський колцентр: подробиці

У штаті фінансової пастки одночасно працювали майже 60 операторів. Намір був один — виманювати кошти у громадян України та країн Європейського Союзу. Схема діяла під прикриттям легальних інвестицій: аферисти телефонували людям, видаючи себе за брокерів, фінансових аналітиків чи представників відомих міжнародних компаній.

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Громадянам обіцяли солідні прибутки від вкладів у ринки цінних паперів, торгівлі валютою та криптовалютними активами.

Для реалізації задуму «аналітики» змушували жертв проходити реєстрацію на спеціальних торгових вебплатформах і вносити стартовий депозит. Щоби розвіяти будь-які сумніви, в особистих кабінетах клієнтів створювали ілюзію успіху: малювали стрімке зростання балансу та вдалі біржові угоди.

Далі у хід йшов психологічний тиск — потерпілих переконували збільшувати обсяги вкладів, а за відсутності власних заощаджень пропонували навіть брати кредити.

Проблеми починалися на етапі виведення статків. Як тільки людина намагалася забрати свої чи нібито зароблені гроші, від неї вимагали сплатити додаткові «страхові внески», «податки» або «комісію за транзакцію». Якщо жертва відмовлялася платити або робила останній переказ, її обліковий запис миттєво блокували, а будь-який зв’язок із «брокерами» обривався.

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© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

Усі отримані гроші одразу виводили на підконтрольні зловмисникам транзитні криптогаманці. Аби замітати сліди, фігуранти застосовували VPN-сервіси та інтернет-телефонію, які приховували реальну географію розмов.

Масштабну спецоперацію провели співробітники обласних управлінь стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, кіберполіції, карного розшуку та слідчі спільно зі СБУ Волині та Луцькою окружною прокуратурою. Серію обшуків влаштували безпосередньо в приміщенні колцентру, за адресами проживання фігурантів та в місцях зберігання майна.

У результаті обшуків вилучено техніку й майно загальною вартістю орієнтовно 10 млн грн. Серед вилученого:

близько 30 тисяч доларів США;

468 мобільних телефонів та 214 SIM-карт українських і закордонних операторів;

понад 1000 одиниць комп’ютерного обладнання та 193 пристрої з накопиченою інформацією;

мережеві накопичувачі та системи відеоспостереження;

автомобіль «Lexus»;

чорнові записи з підготовленими «скриптами» розмов іноземними мовами.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронні органи встановлюють повне коло причетних осіб та шукають усіх потерпілих від дій шахраїв. Паралельно розв’язується питання щодо арешту вилученого майна в межах досудового розслідування.

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Зеленський про колцентри

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах про подання до парламенту двох законопроєктів. Документи покликані посилити покарання для організаторів шахрайських колцентрів і схем із банківськими інструментами, зокрема «дропами», а також краще захистити гроші громадян та підприємств.

Окрім законодавчих змін, передбачено оновлення внутрішнього регулювання банківської системи. Це допоможе розширити можливості банків щодо захисту прав клієнтів і протидії легалізації незаконних коштів та ухиленню від податків.

За словами глави держави, ці законопроєкти також спрямовані на імплементацію норм права ЄС у межах домовленостей із партнерами, тому він закликав народних депутатів розглянути їх невідкладно.

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