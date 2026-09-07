Чи справді у Луцьку мобілізували "людину-павука"?: у ТЦК розкрили правду

Зображення із нібито мобілізацією чоловіка в костюмі людини-павука в Луцьку / © із соцмереж

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Повідомлення про затримання та мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука у Луцьку виявилося вигадкою. Волинський ТЦК та СП спростував інформацію, яку поширили місцеві медіа та популярні телеграм-канали.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на пресслужбу відомства.

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Низка українських телеграм-каналів 5 вересня поширили інформацію про нібито мобілізацію чоловіка, одягненого в костюм людини-павука, біля ТРЦ «Промінь» у Луцьку. На фото, яке публікували разом із повідомленнями, зображені троє військовослужбовців, які супроводжують чоловіка до білого мікроавтобуса. Цю інформацію згодом підхопили й місцеві медіа.

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Втім, речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук заявила, що повідомлення не відповідає дійсності. За її словами, зображення та відеоматеріали були створені за допомогою штучного інтелекту.

«Інформацію вже перевірила команда VoxCheck за допомогою спеціалізованого інструменту OpenAI для виявлення ШІ-контенту. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак SynthID, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту», — зазначила Кравчук.

Вона закликала користувачів не довіряти без перевірки гучним і сенсаційним повідомленням та щоразу перевіряти їхнє походження перед тим, як поширювати далі.

До слова, у Києві призначили службове розслідування через відео, на якому поліцейський грубо спілкується з чоловіком на самокаті та заштовхує його до буса ТЦК попри заяви про бронювання. У поліції назвали таку поведінку неприпустимою, а рішення щодо відповідальності правоохоронця ухвалять за результатами перевірки.

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