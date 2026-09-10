Це було зворушливо: королева Соня подякувала людям з балкону Королівського палацу після похорону чоловіка-короля

Королева Метте-Маріт, королева Соня та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Реклама

Вчора близько 16:50 норвезька королівська родина з'явилася на балконі Королівського палацу в Осло, щоб привітати городян і подякувати їм за підтримку в останні кілька днів.

Це був дуже зворушливий момент: десятки людей зібралися перед резиденцією, щоб висловити свою підтримку та поаплодувати сім'ї. Першими з'явилися король Гокон та королева Метте-Маріт. Королева, все ще явно зворушена, зуміла стримати сльози, на відміну від релігійної служби у соборі Осло, де вона не змогла приховати своїх емоцій.

Реклама

Королева Метте-Маріт, король Гокон VIII, королева Соня, принцеса Інгрід Олександра, принц Сверре Магнус / © Associated Press

За дві хвилини до королівського подружжя приєдналися їхні діти, спадкова принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус, які також хотіли особисто подякувати городянам за їхню любов. Однак оплески особливо посилилися з появою королеви Соні, яку натовп зустрів вітальними вигуками.

Реклама

Королева Метте-Маріт, королева Соня, принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Члени королівської сім'ї пройшли по обидва боки балкона, вітаючи городян, що зібралися перед палацом. Цей жест набув особливого значення після дня, присвяченого пам'яті короля Гаральда. Дійшовши до лівого боку балкона, король і королева відступили назад, щоб дозволити королеві Соні та їхнім дітям посісти центральне місце.

Саме тоді вдова монарха зробила один із найзначніших жестів дня. Простим рухом руки вона підвела спадкову принцесу вперед, поставивши її в центр уваги. Ця демонстрація близькості натякала на ту роль, яку вона продовжить грати зі своєю онукою, підтримуючи та допомагаючи їй у її новій ролі – майбутньої королеви – у межах королівської родини. Соня не могла стримати сліз і, приклавши руку до серця, подякувала натовпу людей за таку теплу підтримку цього сумного для неї дня.

Королева Соня, принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус / © Getty Images

У Instagram сім'я пізніше поділилася ще одним фото короля Гаральда V, де він зображений на морі, зі зворушливим підписом: «Спочивай з миром, король Гаральде ⛵️».

Новини партнерів