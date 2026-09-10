Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 вересня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 вересня?

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Місяць розповідає

День, протягом якого зранку можна продовжувати будувати плани на майбутнє, розпочаті напередодні, а після обіду — поступово ставати до їх втілення в життя.

Місяць рекомендує

Будь-яка інформація, яка надійде до нас у цей час, виявиться дуже важливою та своєчасною, та й засвоюватиметься практично миттєво, тому не варто її ігнорувати. Не варто соромитися ставити запитання, якщо якісь моменти виявляться незрозумілими — набагато гірше так і залишитися в невіданні. Можна — і потрібно! — допомагати іншим людям, навіть якщо вони не попросять про це: такий вчинок може стати доброю прикметою. Важлива порада може прийти до нас уві сні — її необхідно запам’ятати, а ще краще — записати.

Місяць застерігає

Не найвдаліший день для спілкування з людьми, які нам дорогі — коханими, рідними та друзями: варто відмовитися від зустрічей, побачень і вечірок, інакше раптовий конфлікт може зруйнувати стосунки.

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