Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 11 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 11 сентября?

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Луна рассказывает

День, в течение которого с утра можно продолжать строить планы на будущее, начатые накануне, а в послеобеденное время — постепенно приступать к их воплощению в жизнь.

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Луна рекомендует

Любая информация, которая придет к нам в это время, окажется очень важной и своевременной, да и усваиваться будет практически мгновенно, поэтому не стоит ее игнорировать. Не стоит стеснятся задавать вопросы, если какие-то моменты окажутся непонятными — гораздо хуже так и остаться в неведении. Можно — и нужно! — помогать другим людям, даже если они не станут об этом просить: такой поступок может стать хорошей приметой. Важный совет может прийти к нам во сне — необходимо его запомнить, а еще лучше — записать.

Луна предостерегает

Не самый удачный день для общения с людьми, которые нам дороги — любимыми, родными и друзьями: от встреч, свиданий и вечеринок нужно отказаться, иначе внезапно возникший конфликт может разрушить отношения.

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