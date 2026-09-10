РФ уже «біля дверей»: в одній із країн Європи визнали реальну загрозу

Кремль. / © Associated Press

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Російська загроза для Європи стає дедалі відчутнішою, а Москва посилює агресивні дії проти країн НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, пише The Guardian.

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З його слів, російська загроза «досягла наших кордонів і є цілком реальною». Саме тому Вадефуль закликав посилювати європейську складову Альянсу.

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«Спроба нападу Росії в аеропорту Лейпцига — це лише найсвіжіший випадок у низці агресивних дій Росії, які постійно зростають, проти Європи та НАТО. Росія і її партнери діють у межах глобальної мережі проти наших інтересів і на користь власних імперіалістичних претензій на статус великої держави», — заявив очільник німецького МЗС.

Він також наголосив на необхідності посилення НАТО, зокрема його європейської складової, на тлі невизначеності щодо майбутнього трансатлантичних відносин зі США.

Загроза РФ для НАТО — останні новини

Reuters із посиланням на двох західних посадовців повідомляє про те, що РФ могла випробовувати секретну зброю, здатну «осліпити» Європу. Йдеться про секретну технологію, яка призначена для прихованого виведення з ладу критично важливих підводних кабелів. Операцію виявили сили НАТО, а після цього російські судна припинили навчання та залишили район.

Водночас розвідка Данії заявила, що Кремль готує диверсії проти оборонних компаній, які пов’язані з військовою підтримкою України. Серед можливих способів диверсій називають, зокрема, підпали.

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Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив про нову небезпеку від Росії. З його слів, Москва «стає дедалі безрозсуднішою» у війні з Україною, а «небезпека, яку становить Росія, очевидна».

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