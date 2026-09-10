Штани капрі для невисоких жінок: правила ідеального образу / © Getty Images

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Капрі повернулися у модний гардероб із нульових, але разом із ними знову виникло старе запитання — чи пасують вони невисоким дівчатам? Адже невдала довжина здатна візуально розрізати силует і зробити ноги коротшими — про це розповіло видання PureWow. Втім, проблема не у самих капрі, а в тому, де саме закінчуються штани та з чим ви їх поєднуєте.

Правильна довжина

Найбільша помилка — капрі, які закінчуються посередині литки. Саме там нога найширша, тому горизонтальна лінія у цьому місці може візуально «обрізати» ноги.

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Краще обирати моделі, край яких припадає на кілька сантиметрів вище щиколотки. Такий варіант нагадує укорочені штани та створює чистішу вертикаль.

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Є й інша альтернатива. 2026 року особливо актуальними стали коротші за капрі моделі, які закінчуються трохи нижче коліна, у верхній частині литки. Для невисоких дівчат вони також можуть стати вдалим варіантом.

Високе посадження та прямий крій

Ще один секрет — силует. Якщо ви невисокого зросту, краще працюють капрі з високим посадженням та прямою, вузькою штанкою. Висока талія візуально подовжує ноги, а прямий крій формує безперервну лінію від стегон до краю штанини. У результаті силует здається вищим і стрункішим.

Спробуйте правило «золотої середини»

Це балансування між речами, які не надто короткі та не надто довгі. Наприклад, до укорочених капрі можна додати топ із рукавами три чверті. Така комбінація допомагає врівноважити пропорції та створює ілюзію довших рук і ніг.

Головна ідея проста: не перевантажувати образ надто довгими чи, навпаки, надто короткими речами.

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Тканини, які тримають форму

Матеріал має не менше значення, ніж крій. М’яка тканина, яка постійно збирається складками чи обвисає, може додати зайвого об’єму та порушити пропорції. Тому варто звертати увагу на джинс, костюмні тканини чи якісний матеріал для спорт-шику, який добре тримає форму.

Комфорт водночас ніхто не скасовує, просто навіть спортивні капрі краще обирати такі, що не втрачають силует після кількох рухів.

Верх має закінчуватися біля талії

Довга футболка, сорочка навипуск або блуза, яка закриває стегна, можуть створити ще одну горизонтальну лінію та візуально поділити фігуру навпіл. Натомість із капрі чудовий вигляд мають топи, майки, футболки та блузи, які закінчуються на рівні талії чи трохи вище.

Якщо сорочка довша, її можна заправити чи частково заправити передню частину. Так ви збережете акцент на талії та не втратите пропорції.

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Розрізи

Капрі з розрізами з боків або спереду — ще один спосіб візуально витягнути ноги. Вертикальні лінії взагалі добре працюють на невисокій фігурі, вони спрямовують погляд згори вниз. А невеликий розріз додатково відкриває частину шкіри, завдяки чому край штанини має менш різкий вигляд.

Взуття

Найкращими партнерами для капрі є сандалі, оскільки вони залишають відкритою частину ноги між краєм штанини та взуттям. Також підійдуть балетки, слінгбеки та мюлі. Особливо вдалий вигляд мають моделі з тонкими ремінцями чи низьким вирізом, які відкривають верхню частину стопи. Що більше стопи залишається відкритою, то плавнішою здається лінія ноги.

Капрі — зовсім не заборонена зона для невисоких дівчат. Навпаки, правильно підібрана модель може стати одним із найстильніших елементів демісезонного гардероба.

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