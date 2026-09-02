Забудьте про максі та міні: у моді "золота середина" / © Getty Images

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Якщо ви стежите за стрітстайл у соцмережах або розглядаєте образи знаменитостей, то певно вже помітили зміни. Капрі знову стали бажаними, туфлі на невисоких підборах повернулися, мідіспідниці заповнили гардероби модниць, а топи з рукавами три чверті більше не здаються компромісом.

Здається, сезон екстремальних довжин і висоти підборів тимчасово поставили на паузу. У 2026 році модниці обирають те, що можна назвати «Goldilocksing» — за принципом казкової Золотоволоски: не надто коротке та не надто довге, не надто високе й не надто низьке, а саме «те, що треба», про це розповіло видання PureWow.

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Серед прихильниць цієї естетики вже помічені Гейлі Бібер і Кендалл Дженнер. І хоча тренд може звучати як прихована ностальгія за компромісами, насправді він має напрочуд сучасний вигляд.

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90-ті повертаються

Естетика «золотої середини» має виразний мінімалістичний характер і нагадує моду 1990-х. Її нова хвиля багато у чому пов’язана із захопленням стилем Каролін Бессетт-Кеннеді — ікони стриманої американської елегантності.

Її образи ніколи не кричали про статус чи тренди. Навпаки, все працювало на баланс: простий силует, якісні матеріали, нейтральні кольори та речі, які не намагаються бути головною подією образу. Саме ця філософія сьогодні знову здається особливо актуальною.

Goldilocksing переносить її у 2026-й: замість ультракоротких спідниць — міді, замість шпильок — маленький підбор, замість драматично довгих рукавів — елегантна довжина три чверті.

Як все працює

Головна перевага тренду — універсальність. Збалансовані пропорції легко вписуються у гардероб, а самі речі не прив’язані до одного сезону. До того ж правильна довжина може візуально змінювати пропорції фігури. Рукави три чверті акцентують зап’ястя та можуть візуально витягувати руки. Невеликі підбори додають кілька сантиметрів, але залишаються значно комфортнішими за високі підбори.

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А от із мідіспідницями та капрі варто трохи погратися перед дзеркалом. Найвиграшнішою може бути довжина, яка закінчується трохи вище найширшої частини литки чи трохи нижче неї. Тут немає універсальної формули, важливо знайти саме свою пропорцію.

І це, мабуть, найцікавіше ц Goldilocksing, адже тренд не диктує суворих правил, а пропонує шукати власне «саме те».

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