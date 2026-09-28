Забудьте про звичайний ремінь, на поясі тепер носять прикраси

Забудьте про звичайний ремінь, прикраси тепер носять на поясі / © Getty Images

Реклама

Ремінь більше не просто підкреслює талію, цього сезону він стає своєрідною прикрасою сам по собі, бо до нього чіпляють сережки, кулони, ланцюжки, підвіски та брошки. Тренд особливо активно підхоплює покоління зумерів і перетворює звичний аксесуар на спосіб продемонструвати власний характер, про це розповіло видання The New York Times.

Поштовхом до цього могла стати мода на персоналізацію сумок, коли їх почали прикрашати всілякими брелоками та підвісками. Тепер та сама гра з аксесуарами перемістилася на пояс. Причому йдеться не лише про недорогу біжутерію.

Реклама

Прикраси замість пряжки

Модні бренди вже активно експериментують із цією ідеєю. На подіумах прикраси з’являються просто на поясі штанів, джинсів і суконь. У весняній колекції Marc Jacobs модель носила великий декоративний кулон-серце на ланцюжку поверх джинсів. Celine також запропонував ремені, на яких можна розміщувати різноманітні підвіски.

Реклама

Знаменитості тим часом доводять, що такий лайфгак працює і з чоловічими образами. На Оскарі співак Shaboozey використав перлинно-діамантову китицю Mikimoto як поясний аксесуар, і закріпив її надійно на костюмі. Для чоловічого гардероба цей хитрик дуже цікавий, бо прикраса на ремені додає образу характеру, проте не перетворює його на надто складний.

Що чіпляти на ремінь

Тут немає суворих правил. Можна почати з маленької підвіски чи кулона, протягнути тонкий ланцюжок через шльовку чи прикріпити улюблений брелок. Для сміливішого образу підійдуть одразу кілька різних підвісок.

Ще один варіант, який набирає популярності, — брошка на ремені. Можна використовувати її замість традиційного місця на лацкані. Особливо цікавий вигляд мають романтичні моделі на шкіряному ремені, який носять із сукнею.

Щоправда, стилісти радять не перевантажувати образ. Якщо ремінь уже має велику та помітну пряжку, додаткові прикраси можуть бути зайвими. А ось мінімалістичний ремінь стає ідеальним «полотном» для експериментів.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів